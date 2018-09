Secondo una nuova ricerca di Gartner il 70% dei dipendenti non padroneggia le competenze di cui ha bisogno per il proprio lavoro.

La maggior parte delle organizzazioni sta subendo una trasformazione digitale che influisce direttamente sul modo in cui operano. Tuttavia, secondo Gartner, il 70% dei dipendenti non padroneggia le competenze di cui ha bisogno per il proprio lavoro e l’80% dei dipendenti non ha le competenze necessarie per il proprio ruolo attuale e futuro.

Gli analisti di Gartner stanno discutendo su come i leader delle risorse umane possano guidare l’innovazione e la trasformazione attraverso la loro organizzazione di fronte a più di 400 partecipanti alla conferenza Gartner ReimagineHR in svolgimento in questi giorni a Londra. “Oltre i due terzi dei leader aziendali credono che se la loro azienda non diventerà significativamente digitalizzata entro il 2020, non sarà più competitiva” ha dichiarato Brian Kropp, vicepresidente del gruppo di pratica HR di Gartner.

Mentre le aziende guardano a cosa servirà per digitalizzare le loro operazioni, molti dirigenti delle risorse umane ritengono che vi sia un notevole divario di competenze. In effetti, il 64% dei manager non ritiene che i propri dipendenti siano in grado di tenere il passo con le future esigenze di competenze. Il modo più efficace per i responsabili delle risorse umane per aiutare i dipendenti a tenere il passo con le mutevoli esigenze di competenze è quello di creare “allievi connessi”.

Per farlo, le organizzazioni devono però evolvere il loro approccio allo sviluppo dei dipendenti su diversi fronti chiave:

Identificazione delle competenze: invece di cercare di tenere il passo con le richieste dei leader, le aziende stanno comprendendo i cambiamenti delle competenze nel mercato e determinando le necessità di competenze più urgenti per i dipendenti di tutta l’organizzazione.

invece di cercare di tenere il passo con le richieste dei leader, le aziende stanno comprendendo i cambiamenti delle competenze nel mercato e determinando le necessità di competenze più urgenti per i dipendenti di tutta l’organizzazione. Motivazione dei dipendenti: piuttosto che limitarsi a comunicare i requisiti di competenze, i dipendenti devono capire come possono crescere personalmente sviluppando le competenze di cui l’organizzazione ha bisogno.

piuttosto che limitarsi a comunicare i requisiti di competenze, i dipendenti devono capire come possono crescere personalmente sviluppando le competenze di cui l’organizzazione ha bisogno. Soluzioni di apprendimento: fornire opzioni di sviluppo self-service può sopraffare i dipendenti; organizzazioni leader stanno interrompendo le esperienze di sviluppo della qualità per accelerare lo sviluppo di nuove competenze.

Secondo la ricerca di Gartner la costruzione di allievi connessi aumenta la preparazione delle competenze dei dipendenti dal 28% al 39% nelle tre aree principali di sviluppo dei dipendenti. Inoltre, i dipendenti che sono allievi connessi hanno otto volte in più la probabilità di essere dipendenti ad alto rendimento.

“Per rimanere competitivi in un mondo sempre più digitale, le aziende devono trasformare le competenze della propria forza lavoro sia a livello macro, determinando le competenze richieste dal mercato e dai clienti, sia a livello micro, mostrando ai dipendenti il vantaggio personale per migliorare le competenze e offrire loro esperienze per farlo” ha dichiarato Sari Wilde, vice presidente della practice HR di Gartner.