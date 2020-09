Come sono cambiate le professioni al tempo del Covid in Italia

Jefferson Wells, brand di ManpowerGroup specializzato nella Ricerca e Selezione di Senior ed Executive manager, ha presentato i risultati dell’Indagine sulle professioni e i settori della Ricerca & Selezione di Senior ed Executive in Italia pre e post lockdown.

“Dal nostro osservatorio emerge una particolare richiesta di competenze in area R&D e con un solido background di project management. Ancora una volta le soft skill acquisiranno valore. In un mercato così complesso, ricoprire oggi una posizione manageriale o executive non richiede solo competenze tecniche specializzate, ma anche visione strategica, agilità e una leadership efficace per poter affrontare e guidare il cambiamento e creare valore e innovazione per tutto il settore. Per questo, un partner come Jefferson Wells può fare la differenza, affiancando le organizzazioni e le persone in un percorso di consulenza specializzato che contribuisca ad accelerare la crescita del business” ha dichiarato Alessandro Testa, Direttore di Jefferson Wells.

In sintesi i principali risultati:

2019 e prima metà 2020: i settori in cui si concentrano le ricerche di personale.

Con l’avvento del Covid-19, nella prima metà 2020, l’area Engineering & Manufacturing conferma la prima posizione. Il settore Food&Beverage acquisisce sempre maggiore importanza, mentre il Farmaceutico & Chimico conferma la propria posizione mantenendo il secondo posto in classifica

Con il lockdown i profili più richiesti in ambito manageriale (Senior Management) sono i Project Manager, i Responsabili Amministrativi e di Produzione. I Responsabili dell’Ufficio commerciale e delle vendite perdono terreno, ricoprendo il quarto posto. Nei primi sei mesi del 2020 entrano per la prima volta nelle prime nove posizioni i Medici Specializzati, i Relashionship Manager e gli Analisti Finanziari. 2019 e prima metà 2020: i profili più richiesti in ambito executive. Con l’avvento del Covid-19 e l’eccezionalità delle misure di contenimento, che hanno avuto un forte impatto sulle aziende, i profili più richiesti in ambito executive sono stati ricoperti da Direttori Finanziari, Direttori Generali e Amministratori Delegati. Le prime posizioni nel 2019 invece vedevano Direttori Commerciali, Direttori di Stabilimento e Direttori Tecnici nelle prime tre posizioni.

Dall’analisi di Jefferson Wells emergono inoltre diversi trend che già si sono delineati nel corso degli ultimi mesi. Fra le professioni più richieste vi saranno:

Plant Manager e Project Engineer nel settore Engineering

Digital/E-commerce Manager, Sales e Export Manager nel Sales & Marketing;

CFO e Controller nel Finance

HR Manager e Director nel HR & Legal

Senior Medical Advisor e Regulatory Affairs Manager nel settore Life Sciences

Claims Manager, Risk Manager, Relationship Manager, Corporate Banker nel Banking & Insurance

Saranno poi sempre più richiesti profili in area R&D e con un solido background di project management. Le soft skills acquistano sempre maggior valore. Fra le competenze più importanti e più richieste in futuro: