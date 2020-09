Com’è cambiato lo sviluppo delle competenze durante la pandemia

Uno studio globale di Cornerstone OnDemand mette a nudo le maggiori sfide che le imprese si trovano ad affrontare per aiutare le persone a sviluppare nuove competenze e offre una serie di consigli pratici per colmare il gap tra la visione delle aziende e quella dei dipendenti.

Cornerstone OnDemand ha annunciato i risultati del nuovo report A License to Skill: Embracing the Reskilling Revolution sui trend della forza lavoro. Da questa indagine globale emerge che, se da un lato i vertici aziendali e i dipendenti riconoscono unanimemente il valore delle competenze, dall’altro non dimostrano la stessa fiducia nell’efficacia dei programmi di apprendimento basati sulle competenze, organizzati per promuovere la carriera e l’innovazione all’interno dell’organizzazione.

Condotta la scorsa primavera nel mezzo della pandemia di COVID-19, l’indagine mette a confronto le opinioni di 1.000 dipendenti e 500 business leader (responsabili HR e C-level) di tutto il mondo. Oltre a riconoscere il ruolo cruciale dello sviluppo delle competenze nel raggiungimento di un’agilità oggi più che mai vitale, i risultati dello studio confermano anche il clima di estrema incertezza lavorativa creato dalla pandemia.

Tutti gli intervistati, dai dipendenti ai responsabili HR e i dirigenti, sono concordi nell’affermare che l’ambiente di lavoro uscirà profondamente trasformato dagli eventi del 2020: il 76% dei dipendenti, l’88% dei responsabili HR e il 91% di tutti gli altri manager sono convinti che le difficoltà cui le aziende devono far fronte a causa della crisi modificheranno considerevolmente l’esperienza lavorativa quotidiana in futuro.

I risultati sottolineano chiaramente che le imprese hanno un’opportunità unica per delineare un percorso concreto verso lo sviluppo di nuove competenze, un processo quanto mai urgente ed essenziale in questo particolare momento storico. Esaminando gli effetti della crisi e lo stato attuale dei programmi per lo sviluppo delle competenze e la formazione sul lavoro, l’indagine è giunta alle seguenti conclusioni:

Dipendenti e business leader non nutrono la stessa fiducia nella capacità dell’azienda di sviluppare le competenze del proprio personale. Mentre sia i datori di lavoro sia i collaboratori sono consapevoli del fatto che sviluppare i talenti, le conoscenze e le capacità individuali sia una priorità per puntare al successo, sulle modalità si apre un netto contrasto fra i due gruppi. Il 90% dei leader ha fiducia nella propria capacità di sviluppare le competenze dei dipendenti e l’87% ritiene che l’azienda disponga di risorse di apprendimento idonee per raggiungere lo scopo. Solo il 60% dei dipendenti, tuttavia, crede che l’azienda sia veramente in grado di aiutare il team a sviluppare nuove competenze per il futuro, e il 40% circa giudica inefficaci gli strumenti forniti. Questo gap evidenzia la necessità di analizzare gli investimenti aziendali nei programmi per lo sviluppo delle competenze se si vuole offrire ai talenti un’esperienza più soddisfacente.

“Possedere un quadro preciso e approfondito delle competenze che i dipendenti possiedono o dovrebbero possedere è un modo per rimediare a quella mancanza di fiducia nello sviluppo delle competenze che, in ultima analisi, penalizza l’agilità delle aziende quando sopraggiunge un cambiamento” ha commentato Heidi Spirgi, Chief Strategy and Marketing Officer di Cornerstone. “I risultati emersi da questa indagine ci spronano a continuare a fornire soluzioni avanzate per lo sviluppo delle persone, che prepareranno i nostri clienti e il loro capitale umano non solo a sopravvivere alle crisi, ma anche ad avere successo in un mondo dinamico come quello in cui viviamo e lavoriamo oggi.”