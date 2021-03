Ricoh nel Gartner Magic Quadrant 2021 per i Managed Workplace Services

Per il terzo anno consecutivo Ricoh è stata inserita nel Magic Quadrant di Gartner che valuta i fornitori del mercato europeo dei Managed Workplace Services. Per realizzare il Magic Quadrant 2021, Gartner ha analizzato 19 fornitori, tra cui Ricoh, sulla base di criteri quali completezza di visione e capacità di esecuzione nel mercato dei Managed Workplace Services.

Gartner considera i Managed Workplace Services (MWS) un sottoinsieme del mercato dell’IT outsourcing (ITO). I MWS includono i servizi tradizionali di outsourcing relativi alla postazione di lavoro (end-user outsourcing, EUO), ma anche nuove proposte per il Digital Workplace volte ad offrire un supporto basato sul cloud che sia automatizzato ed integrato.

I MWS consentono ai lavoratori di cogliere tutti i vantaggi della trasformazione digitale, in modo che le aziende riescano ad operare con agilità per sviluppare nuovi servizi di business. Oltre a ridurre i costi, questi servizi migliorano il coinvolgimento degli utenti e la flessibilità dell’organizzazione, grazie a un ambiente di lavoro basato su tecnologie smart e user-friendly come quelle che si utilizzano ogni giorno nella vita privata.

L’offerta di Ricoh per i MWS si declina in quattro aree: ambienti di lavoro smart, AI & automation, digital experience e cybersecurity. Quando è iniziata l’emergenza Covid-19, Ricoh è stata in grado di supportare le aziende proponendo soluzioni e servizi per il lavoro da remoto, l’automazione dei processi, la migrazione al cloud e la realizzazione di workplace smart e sicuri.

“Siamo orgogliosi di essere stati inseriti nel Magic Quadrant di Gartner per il terzo anno consecutivo. Oggi gli IT Services e gli altri servizi digitali che offriamo alle aziende rappresentano oltre un quarto delle nostre vendite a livello globale. Vogliamo proseguire lo sviluppo anche nei prossimi anni, sia attraverso una crescita organica che mediante acquisizioni, e supportare i nostri clienti nel viaggio verso la Digital Transformation” ha dichiarato David Mills, CEO di Ricoh Europe.