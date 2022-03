I lavoratori IT diventano irrequieti e i più giovani vogliono rispetto

Meno di 3 lavoratori IT su 10 pensano di rimanere nella loro attuale organizzazione e ciò che apprezzano in un nuovo lavoro varia a seconda della loro età.

Secondo l’ultimo Global Labour Market Survey di Gartner, solo il 29,1% dei lavoratori IT a livello globale è convinto di rimanere con il proprio datore di lavoro attuale. In Asia, solo il 19,6% ha una forte intenzione di rimanere nel proprio lavoro attuale, in Australia e Nuova Zelanda solo il 23,6% la pensa allo stesso modo e in America Latina la percentuale è del 26,9%. Anche in Europa, la regione con i risultati migliori, solo quattro lavoratori IT su 10 (il 38,8%) si aspettano di rimanere nelle loro attuali organizzazioni.

In generale, secondo il sondaggio, i lavoratori IT hanno il 10,2% in meno di probabilità di rimanere in un posto di lavoro rispetto ai dipendenti non IT. Per molti di coloro che lavorano nell’IT (ora particolarmente richiesti a causa della pandemia e dell’avvento del lavoro ibrido), questo è un momento di forte riflessione sulla carriera e sulla vita in generale.

“Non c’è mai stato un momento migliore di adesso per trovare il vostro percorso professionale e l’azienda per cui volete lavorare” ha affermato Graham Waller, vicepresidente e analista di Gartner. “I lavoratori IT non avranno mai più scelta di quella odierna”.

Il sondaggio di Gartner ha messo anche in luce come la pandemia abbia fatto pensare attentamente 6 lavoratori IT su 10 al ruolo che il lavoro gioca nelle loro vite. Il 58% di essi ha indicato che la pandemia ha cambiato profondamente le prospettive sull’opportunità della loro attuale posizione nel mondo del lavoro.

“L’IT è un mercato del lavoro a dir poco bollente in questo momento”, ha affermato Waller. “C’è una grande competizione di talenti, in particolare in aree chiave come sicurezza informatica, scienza dei dati, cloud, sviluppo agile, ecc.”. Il 76% dei dipendenti IT che hanno cambiato lavoro l’anno scorso aveva almeno altre due offerte di lavoro rispetto al 43% dei dipendenti non IT che avevano più offerte di lavoro. “Ciò offre ai lavoratori IT molto potere di negoziazione”, continua Waller.

Per la prima volta da quando Gartner ha avviato il Global Labour Market Survey 10 anni fa, l’equilibrio tra lavoro e vita privata legato alla retribuzione è il motivo principale per cui i professionisti IT scelgono un nuovo lavoro. La sfida della fidelizzazione dei talenti IT varia ance in base al gruppo di età e alla regione.

Ad esempio, i lavoratori IT di età pari o inferiore a 30 anni hanno indicato di avere 2,5 volte meno probabilità di rimanere in un’organizzazione rispetto a quelli con più di 50 anni. Solo il 19,9% dei lavoratori IT di età compresa tra 18 e 29 anni aveva un’alta probabilità di rimanere in azienda, rispetto al 48,1% di quelli di età compresa tra 50 e 70 anni. E mentre le generazioni X e Y assumono ruoli chiave nell’IT all’interno delle aziende, richiedono non solo una retribuzione più elevata, ma anche migliori condizioni di lavoro e manager più attenti.

“Il nostro consiglio ai CIO è di implementare modelli di lavoro incentrati sull’uomo per un ambiente di lavoro più flessibile e un miglior equilibrio tra lavoro e vita privata”, ha affermato Waller. “Lavorate per garantire che i vostri dipendenti si sentano più affidabili, responsabilizzati e rispettati. Ciò è alla base del successo della fidelizzazione dei talenti e di risultati aziendali significativi”.

Ad esempio, offrire ai dipendenti un modello di lavoro più incentrato sull’uomo riduce la fatica del 45%, aumenta la loro probabilità di rimanere in un’organizzazione del 44% e aumenta le prestazioni dei lavoratori del 28%. Per raggiungere questi e altri obiettivi, Gartner consiglia ai CIO di riconsiderare alcuni presupposti obsoleti sul lavoro, tra cui:

Orario di lavoro: le aziende all’avanguardia stanno consentendo alle persone e ai team di decidere quando svolgere al meglio il proprio lavoro e stanno sperimentando nuovi orari come la settimana di quattro giorni.

le aziende all’avanguardia stanno consentendo alle persone e ai team di decidere quando svolgere al meglio il proprio lavoro e stanno sperimentando nuovi orari come la settimana di quattro giorni. Centralità dell’ufficio: la pandemia ha infranto il mito secondo cui i dipendenti possono svolgere un lavoro reale solo in un ufficio dove i dirigenti possono vederli. La maggior parte delle organizzazioni sta ora pianificando un futuro ibrido che riconosca che i dipendenti possono essere completamente produttivi da remoto, mentre l’ufficio è più adatto per determinate attività come la connessione umana e la collaborazione.

la pandemia ha infranto il mito secondo cui i dipendenti possono svolgere un lavoro reale solo in un ufficio dove i dirigenti possono vederli. La maggior parte delle organizzazioni sta ora pianificando un futuro ibrido che riconosca che i dipendenti possono essere completamente produttivi da remoto, mentre l’ufficio è più adatto per determinate attività come la connessione umana e la collaborazione. Riunioni: la cultura delle riunioni è iniziata negli anni ’50, quando le persone dovevano riunirsi fisicamente per prendere decisioni. Ora, gli strumenti di collaborazione asincroni e sincroni consentono il processo decisionale, la collaborazione e la creatività in modo distribuito.

Man mano che le aziende iniziano ad aprire uffici in modo permanente, la loro leadership deve ripensare a come svolgere il lavoro tenendo conto della qualità della vita dei dipendenti. Seguendo queste linee, ciò che conta per i dipendenti varia. Ad esempio, i lavoratori IT più giovani vogliono rispetto.

“Questo aspetto è molto più importante per i dipendenti più giovani rispetto a quelli più anziani”, ha affermato Waller. “I CIO devono ascoltare ciò che è importante per i dipendenti. Anche perché quelli più giovani hanno un’intenzione di rimanere tre volte inferiore rispetto a quelli più anziani”.