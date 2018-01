Il settore HR sa bene di trovarsi in un momento di profonda trasformazione ed è consapevole del progressivo cambiamento che le direzioni HR stanno attuando, spostando la propria attenzione dall’automazione, focus principale del 2017, all’impatto sul business e all’engagement, fattori entrambi destinati a definire le strategie HR e a plasmare il futuro del settore nel corso di quest’anno.

Cornerstone OnDemand, azienda specializzata nel software in ambiente cloud per la formazione e la gestione del capitale umano, ha individuato i quattro principali trend che guideranno i responsabili HR nel 2018.

1 – Più trasparenza: dall’employer brand all’employer trust

Nel 2018 temi come la responsabilità e la trasparenza saranno sempre più sentiti. Le persone e le organizzazioni saranno chiamate ad assumere comportamenti sempre più trasparenti. In particolare, le aziende dovranno porre in essere strategie volte a conquistare la fiducia dei propri clienti e dipendenti, concentrandosi su aspetti cruciali come, ad esempio, l’uguaglianza di genere e le pari opportunità di carriera (e di remunerazione) per uomini e donne.

Inoltre, con l’entrata in vigore del GDPR, ci sarà una crescente attenzione alle modalità in cui verranno archiviati e utilizzati i dati personali e le aziende dovranno essere in grado di rispondere puntualmente a questa esigenza.

2 – Un nuovo tipo di fedeltà chiamato engagement

Negli anni ’50 le persone cambiavano lavoro raramente e anzi nella maggior parte dei casi rimanevano fedeli a vita alla stessa azienda. Oggi, le cose sono diverse: se un dipendente ritiene di non essere apprezzato o di non progredire abbastanza nella propria carriera, volge il proprio interesse altrove. Ecco perché per trattenere i talenti migliori sta diventando sempre più cruciale sostituire il concetto di fedeltà con quelli di rispetto ed engagement.

Organizzare strategicamente la forza lavoro, promuovere le opportunità di carriera del singolo dipendente all’interno dell’azienda, offrire mobilità interna e piani di formazione e sviluppo porterà progressivamente a una forma di fedeltà molto più in linea con i tempi moderni. La vera sfida sarà dunque creare un ambiente ricco di opportunità in cui i dipendenti si sentano davvero liberi di innovare e crescere, di aprire la mente ed essere creativi, a beneficio dell’intera azienda.

3 – Sempre più Intelligenza Artificiale al servizio delle HR

Tra i nuovi trend del 2018 non possono assolutamente mancare i robot, eredità di questi ultimi anni. Se fino a qualche tempo fa le aziende che introducevano l’Intelligenza Artificiale nei propri processi erano viste come delle pioniere, un’organizzazione che oggi ne esclude l’utilizzo viene considerata antiquata e fuori dal tempo. In effetti, si stima che nei prossimi anni il 75% delle applicazioni di analisi usate dalle organizzazioni incorporerà senza dubbio una qualche forma di IA.

Parallelamente, aumenterà anche la quantità di dati a disposizione delle aziende per supportare e migliorare le HR. L’uso dell’Intelligenza Artificiale nella gestione del capitale umano permetterà così di snellire o automatizzare molti processi, consentendo ai responsabili HR di concentrarsi sulle strategie e la pianificazione.

Coinvolgimento e sviluppo per trattenere i talenti in azienda

Anche nel 2018 il settore HR dovrà continuare ad approfondire la conoscenza dei propri dipendenti e diventare molto più flessibili rispetto al passato. Creare nuovi modelli e percorsi su misura per lo sviluppo della carriera affidandosi a fornitori esterni aiuterà l’azienda a coinvolgere e offrire nuove opportunità al suo intero ecosistema, riducendo significativamente il rischio di perdere i propri talenti migliori.

Perché se è vero che pensare di poter trattenere tutti i dipendenti non è realistico, presentare loro opportunità sempre nuove e stimolanti sfruttando partnership in essere all’interno della propria rete e continuare a puntare sulla formazione delle risorse presenti in azienda continua a essere un aspetto su cui vale la pena puntare.