2 Comunicazione

La comunicazione è essenziale durante l’intero processo di assunzione. Per garantire ai candidati un’esperienza positiva e non danneggiare il brand del datore di lavoro, le aziende dovrebbero mantenere il talento il più informato possibile.

“Senza complicarsi troppo la vita”, sottolinea Holdstock. “Gli aggiornamenti regolari pagano sul lungo periodo. Anche se non ci sono aggiornamenti, basta chiamare i candidati per dire che non vi siete dimenticati di loro! Bastano pochi secondi, ma questo li tiene coinvolti e fa bene al brand, a prescindere da come andranno le selezioni”.

Essere onesti con i candidati è anche un modo per migliorare la fidelizzazione, perché i nuovi assunti avranno le idee chiare sull’ambiente di lavoro che li aspetta. Holdstock afferma che i recruiter devono stare attenti a non fuorviare i potenziali assunti. “In primo luogo, dobbiamo capire esattamente cosa vuole il candidato”, aggiunge Holdstock. “Quindi dobbiamo essere onesti in termini di allineamento con ciò che abbiamo da offrire”.