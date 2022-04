Tendenze importanti come cloud, edge e lavoro remoto, e nuovi approcci tra cui SASE, SD-WAN e ZTNA, stanno rimodellando i titoli di lavoro per gli specialisti di reti

Il mondo relativamente stabile delle reti aziendali ha subito un bel po’ di sconvolgimenti negli ultimi anni. Di conseguenza, i professionisti del networking con titoli di lavoro tradizionali hanno assunto nuove responsabilità e sono emersi ruoli e lavori completamente nuovi.

Le tendenze chiave che rimodellano il lavoro degli specialisti di reti includono una maggiore adozione di servizi cloud, la spinta verso una maggiore automazione dei processi aziendali e l’ascesa di tecnologie come il software-defined networking (SDN), SD-WAN, Internet of Things (IoT), Secure Access Service Edge (SASE), Zero Trust Network Access (ZTNA) ed edge computing.

Ruoli tradizionali come amministratore di rete, gestore di rete e architetto di rete sono ancora importanti e richiesti, afferma Jeff Weber, direttore esecutivo della pratica tecnologica presso Robert Half, ma le nuove posizioni in aree come l’amministrazione cloud, l’architettura cloud e l’ingegneria dell’affidabilità del sito sono in netta ascesa.

“Chiaramente, l’accelerazione dell’adozione del cloud e dell’edge computing è in aumento e pervasiva”, afferma Weber. “Sebbene il ruolo funzionale e il titolo non cambino sempre, le competenze richieste per il ruolo riflettono questa tendenza”. Il continuo aumento dei servizi cloud sta avendo una grande influenza sui lavori relativi alle reti. A febbraio, Gartner ha riferito che la spesa IT aziendale per il cloud computing pubblico supererà la spesa per l’IT tradizionale entro il 2025, mentre quasi due terzi della spesa per il software applicativo saranno destinati alle tecnologie cloud.

Anche l’edge computing, che incide sul modo in cui le reti sono costruite e gestite, sta guadagnando slancio. Un rapporto IDC di gennaio afferma che la spesa mondiale per l’edge computing dovrebbe essere di 176 miliardi di dollari nel 2022, con un aumento del 15% rispetto al 2021. Secondo IDC, la spesa delle imprese e dei fornitori di servizi per hardware, software e servizi per l’edge computing dovrebbe sostenere questo ritmo di crescita fino al 2025, quando la spesa raggiungerà quasi 274 miliardi di dollari.

Il numero totale di posti di lavoro legati alle reti continuerà ad aumentare man mano che le organizzazioni abiliteranno il business e la trasformazione digitale, afferma Weber, secondo cui la tendenza dell’edge computing sta guidando un cambiamento nei framework di sicurezza, che a sua volta sta guidando i cambiamenti nelle architetture di rete.

Alcuni titoli rimangono gli stessi, ma i requisiti cambiano

Le competenze necessarie per posizioni come ingegnere di rete stanno cambiando a tutti i livelli, afferma Joe Clarke, ingegnere della customer experience di Cisco. Alcuni dei fattori trainanti del cambiamento sono ben documentati, afferma Clarke, inclusi cloud, SDN e SASE. “Queste architetture stanno permeando sempre più il ruolo di ingegnere di rete”, afferma Clarke.

“A volte è necessario scavare nella sezione delle competenze richieste della descrizione del lavoro per vedere cosa vuole il datore di lavoro”. Ad esempio, le aziende cercano persone che conoscano Python (utilizzato per l’automazione delle attività, l’analisi dei dati e la visualizzazione dei dati), Ansible (utilizzato per l’automazione IT, la gestione della configurazione, l’implementazione delle applicazioni e il provisioning del cloud) e Terraform (gestione del ciclo di vita dell’infrastruttura).

Se è scontato che professionisti di reti conoscano il networking, è altrettanto ovvio che oggi i datori di lavoro vogliano anche qualcuno che apporti valore all’azienda, “il che significa scalabilità, agilità e competitività”, afferma Clarke. “E tutto ciò deve accadere proteggendo i dati interni e, soprattutto, dei clienti. Il professionista di oggi è un networker, un automator, un connettore cloud, un esperto di software e un cyber-investigatore… tutto in uno”.

Clarke ha visto i professionisti della rete moderni identificarsi con titoli come Network Defender, Hybrid Work Engineer, Agile NetOps Architect e persino Chief Chaos Officer. “Questi titoli sottolineano la responsabilità che gli ingegneri di rete di oggi sentono nel proteggere le loro attività e nel garantire l’affidabilità di fronte a qualsiasi livello di disruption”. Sebbene i professionisti del settore non debbano aspettarsi un’ondata di nuovi titoli di lavoro esotici quando esplorano il mercato, ci sono alcuni ruoli emergenti che riflettono le ultime tendenze. Ecco quelli più in voga.

Consulente per l’automazione

Con il crescente utilizzo dell’automazione negli ambienti IT, non sorprende che ci sia un bisogno crescente di personale con competenze e/o interesse per l’automazione. Le persone in questo ruolo progettano, pianificano e implementano soluzioni cloud per i clienti aziendali e hanno esperienza nell’implementazione di strumenti di automazione per il provisioning e la gestione della configurazione, secondo Charles Pritzl, direttore di Experis Practices, una divisione di ManpowerGroup.

Tra le altre attività ci sono la progettazione e la distribuzione di strumenti basati su piattaforma container, la realizzazione di progetti di modernizzazione delle applicazioni su larga scala e la creazione di progetti che comprendono l’architettura dei sistemi, il proof-of-concept e i servizi di implementazione tecnica.

Le competenze richieste potrebbero includere esperienza nell’implementazione o nello sviluppo del sistema, sicurezza informatica (incluse la gestione del rischio, l’analisi del rischio, l’analisi del rischio di sicurezza, la gestione del rischio del fornitore e la sicurezza delle applicazioni), operazioni IT e comprensione delle tecnologie di rete e delle piattaforme di sviluppo cloud.

Ingegnere di automazione del cloud

I candidati che desiderano ricoprire questo ruolo devono essere esperti nell’uso degli strumenti di automazione per il provisioning e la gestione della configurazione e avere una conoscenza di base della tecnologia di rete e di comunicazione tra cui TCP/IP, Ethernet, UWB, Bluetooth, ecc.

Altre competenze importanti includono esperienza nell’ambiente di sviluppo Linux, transizione al data center e al cloud computing, cloud computing (privato, pubblico e ibrido), virtualizzazione, piattaforme di storage, container SDN e strumenti di orchestrazione. Gli ingegneri dell’automazione del cloud devono anche avere familiarità con le tecniche di programmazione che utilizzano C, C++, C#, Python, Structured Text o linguaggi simili.

Ingegnere di rete di difesa informatica

Questo è uno dei tanti ruoli di rete emergenti con un focus sulla sicurezza informatica. La descrizione di questo lavoro include la capacità di creare e mantenere la documentazione delle procedure operative standard per i dispositivi di sicurezza, oltre a un’esperienza pratica nella sicurezza con particolare attenzione alla progettazione ingegneristica, configurazione, implementazione, operazioni e manutenzione di una varietà di tecnologie di sicurezza.

Ingegnere di iperconvergenza

Questa posizione richiede la capacità di risolvere i problemi relativi all’hardware del server, alle infrastrutture iperconvergenti e alle tecnologie di virtualizzazione. È inoltre richiesta la conoscenza di tecnologie e aree come VMWare ESXi, Linux, amministrazione dello storage e amministrazione della rete. Altre abilità e certificazioni importanti includono la comprensione di Kubernetes/Docker, certificazione VMware Certified Professional (VCP), certificazione Cisco Certified Network Associate (CCNA) ed esperienza con i data center.

Ingegnere di dati IoT/Edge

È probabile che qualsiasi ruolo lavorativo correlato all’IoT e all’edge computing sarà richiesto per lungo tempo, poiché sempre più organizzazioni indirizzano le proprie strategie verso queste aree. Questa posizione richiede soprattutto una conoscenza delle tecnologie di rete wireless IoT, l’implementazione della governance dei dati IoT e l’intermediazione/consolidamento dei dati.

Ingegnere di intelligence di rete

Questo ruolo richiede conoscenza ed esperienza pratica nella sicurezza, con particolare attenzione alla progettazione ingegneristica, alla configurazione, all’implementazione, alle operazioni e alla manutenzione di una varietà di tecnologie di sicurezza.

I professionisti in queste posizioni devono anche avere la capacità di costruire visualizzazioni di rete e avere una conoscenza dei prodotti e delle tecniche di sicurezza della rete. Devono anche essere esperti di metodologie e strumenti di attacco basati sulla rete IT e di tecnologie e metodologie di risposta agli incidenti. Altri requisiti sono capacità analitiche e organizzative, attenzione ai dettagli e la capacità di pensare in anticipo rispetto agli aggressori.

Ingegnere della sicurezza ZTNA (Zero Trust Network Access)

Con così tanta attenzione rivolta al modello Zero Trust, emergeranno ruoli che sono specificamente legati all’architettura della sicurezza informatica. Questi professionisti devono avere esperienza nella sicurezza aziendale, inclusa la familiarità con l’architettura dei dati e la gestione delle identità, il controllo degli accessi, le tecniche di segmentazione della rete, nonché l’esperienza in infrastrutture, applicazioni e sicurezza cloud.