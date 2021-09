5 modi in cui la diversità e l’inclusione aiutano i team a lavorare meglio

I team ad alte prestazioni non nascono per caso. Richiedono strategie di reclutamento e formazione che dovrebbero concentrarsi sulla creazione di una cultura diversificata e inclusiva (D&I). Secondo una recente ricerca di Gartner i team inclusivi hanno prestazioni migliori fino al 30% in ambienti ad alta diversità. Questo è il risultato di diversi vantaggi chiave che i team D&I possono offrire alla tua organizzazione, inclusi i seguenti.

Accesso ai migliori talenti

Assumere i migliori talenti è ciò che ogni datore di lavoro desidera, ma è possibile solo se i diversi candidati vengono considerati tutti in modo equo. Quando esistono diversità e inclusione, i datori di lavoro si danno maggiori possibilità di accedere a un pool di talenti più ampio. A sua volta, ciò garantisce che possano assumere dipendenti con le competenze, l’esperienza e le conoscenze necessarie per creare team ad alte prestazioni. Le prestazioni dei dipendenti in diverse organizzazioni sono superiori del 12% rispetto alle aziende senza sforzi di inclusione.

Maggiore senso di appartenenza

Con oltre il 76% delle persone in cerca di lavoro che afferma che una forza lavoro diversificata e inclusiva è essenziale quando si valutano le aziende e le offerte di lavoro, questo dovrebbe essere fondamentale per i datori di lavoro. Lo sviluppo di una cultura che incoraggia D&I crea un senso di appartenenza per tutti i dipendenti. Harvard Business Review riporta che avere un alto senso di appartenenza può aumentare le prestazioni lavorative del 56% o più, ridurre il turnover del 50% e ridurre significativamente il numero di giorni di malattia.

Livelli di fiducia più elevati

Gli ambienti che incoraggiano le pratiche di D&I promuovono la fiducia e il coinvolgimento dei dipendenti tra i dipendenti. Questa fiducia porta a una sensazione di sicurezza psicologica, che a sua volta porta al rispetto. Senza nessuno di questi, è improbabile che i team e i loro leader lavorino bene insieme, tanto meno che aumentino la produttività e le prestazioni del team. La ricerca di Gartner mostra che le organizzazioni che si fidano dei propri dipendenti hanno maggiori probabilità di aumentare il coinvolgimento medio dei dipendenti del 76%. Questo è diventato estremamente importante poiché molte organizzazioni passano a un modello di team remoto o ibrido. La fiducia sul posto di lavoro consente ai dipendenti di sentirsi sicuri, riduce il turnover e aumenta il coinvolgimento.

Maggiore coinvolgimento dei dipendenti

Si stima che l’83% dei millennial sia più attivamente impegnato nel proprio lavoro quando i propri datori di lavoro supportano iniziative di D&I. Esiste infatti una relazione diretta tra pratiche di diversità e coinvolgimento dei dipendenti. Se i dipendenti si sentono apprezzati e inclusi, è molto più probabile che si impegnino e rimangano tali. Quando i dipendenti sono impegnati in attività lavorative, in genere sono più motivati e fanno del loro meglio. Questo si riflette spesso nelle loro prestazioni individuali e di squadra. In genere, le aziende che possono ottenere un maggiore coinvolgimento dei dipendenti vedono una produttività superiore del 20% rispetto alla concorrenza e una maggiore produttività aumenta le prestazioni complessive del team e dell’azienda.

Migliore processo decisionale

Con il 78% dei dipendenti intervistati che afferma di lavorare per un’azienda a cui manca la diversità nella leadership, si va a incidere inevitabilmente sulla produzione e sul processo decisionale. Quando i dipendenti si sentono in questo modo, ostacolano le loro prestazioni. In superficie, può sembrare che una squadra che la pensa allo stesso modo sia il modo migliore per prendere decisioni. Non è più così: la diversità e l’inclusione contano. Si stima che le aziende diversificate e inclusive abbiano il 60% di probabilità in più di sovraperformare i loro colleghi per quanto riguarda il processo decisionale.

La diversità nella leadership è vista come carente e spesso ha un impatto sull’innovazione. Una cultura diversificata non riguarda solo l’aspetto fisico di un dipendente; si tratta di come pensano i dipendenti. Si stima che la diversità cognitiva migliori l’innovazione del team fino al 20%.

Con la diversità arrivano inoltre più prospettive. Quando i membri del team portano una varietà di background, culture ed esperienze, è più probabile che risolvano i problemi e siano innovativi. Questo può portare a risultati più accuratamente controllati. I leader sono anche più in grado di prendere decisioni migliori basate sui fatti. La gestione inclusiva ottimizza anche il talento e la produttività, portando a team più performanti.

Quando team come l’IT hanno accesso a un pool di talenti più ampio, sono più propensi a trovare talenti ad alte prestazioni in base a competenze, conoscenze ed esperienza. Ciò richiede diversità nella leadership per un migliore processo decisionale e la promozione di una cultura di appartenenza e fiducia che può portare a un maggiore coinvolgimento e migliori prestazioni del team.