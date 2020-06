5 Ci parli di un progetto a cui ha lavorato e di cui è orgoglioso

Per rispondere a questa domanda scegliete un progetto che sia abbastanza attuale da essere ancora rilevante, ma abbastanza ampio da avere un impatto per l’azienda. La realtà è che la programmazione cambia rapidamente ed è poco utile parlare di una build obsoleta.

Oltre a descrivere il progetto, mettete in luce il ruolo che avete avuto, dove avete aggiunto valore e come avete collaborato con gli altri membri del team. Per un responsabile delle assunzioni il successo complessivo del progetto è meno importante rispetto al vostro ruolo specifico in esso. Il selezionatore vuole capire come lavorate e come definite il successo facendo parte di una squadra.