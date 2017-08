WhatsApp continua a evolversi e l’ultima novità annunciata, che potrebbe arrivare presto in forma definitiva e globale con il nome di WhatsApp Business, riguarda gli account aziendali. Parliamo infatti di un programma pilota che l’azienda di proprietà di Facebook sta portando avanti con un piccolo numero di attività commerciali per esplorare nuovi modi di comunicare con i propri utenti/clienti.

In pratica sarà possibile per le aziende registrarsi su WhatsApp con un account di tipo business dopo aver superato una serie di “test”. L’utente potrà capire se il contatto in questione è davvero verificato da WhatsApp grazie a un’iconcina verde accanto al nome dell’account. In questo modo sarà certo che il suo interlocutore business è davvero quello con cui vuole mettersi in comunicazione.

Inoltre lo sfondo della chat con un profilo business apparirà di colore giallo, con una nuvoletta che avviserà l’utente di aver iniziato una conversazione con un account business, in modo non dissimile a come avviene già oggi per informare che una chat dispone della crittografia end-to-end.

Gli scenari che si aprirebbero con questa novità sono facilmente comprensibili e consentirebbero sia a WhatsApp di monetizzare evitando lo spam facendo pagare una certa somma per aprire un account business, sia agli utenti di mettersi in contatto in maniera istantanea con la propria banca, con una compagnia aerea nel caso di un volo ritardo o con un negozio per conoscere la disponibilità di un prodotto senza mai uscire da WhatsApp.

I dettagli però, soprattutto per quanto riguarda il lato aziendale, sono ancora pochissimi e non resta quindi che attendere qualche novità in più per scoprire come e quanto questa funzionalità business di WhatsApp impatterà sulle nostre abitudini.