Nella giornata di oggi gli utenti di Telegram stanno avendo problemi nell’utilizzo del servizio da Italia e altri paesi europei e mediorientali. Gli utenti dell’app Mobile rimangono in attesa con il messaggio Aggiorno… o Connetto… senza però stabilire la connessione.

Telegram è un servizio di messaggistica simile a WhatsApp che vanta da sempre caratteristiche di sicurezza e protezione della privacy superiori, e che supera alcune limitazioni di WhatsApp, come la possibilità di essere identificati con un nome utente e non con un numero di telefono, la possibilità di essere usato da pc e una facile integrazione di bot e applicazioni di terze parti. Queste caratteristiche hanno portato di recente a una forte ascesa nella base utenti del servizio.

Telegram LLC, che è stata creata dai russi Nikolai e Pavel Durov, già creatori di VKontakte, è stata di recente oggetto di pressioni da parte del governo Russo che ha minacciato la chiusura del servizio qualora l’azienda non avesse accettato di fornire un accesso privilegiato ai dati degli utenti e la possibilità di effettuare intercettazioni.

Il servizio downdetector mostra che interruzioni sono registrate per tutta l’Europa Centrale e la Russia, con picchi nella regione degli Urali e segnalazioni anche in Medio Oriente.

L’azienda ha confermato i disservizi con un tweet questa mattina:

Our users in Europe, Middle East and the CIS countries are experiencing connection issues at the moment. We are looking into the issue and hope to bring you back online soon.

— Telegram Messenger (@telegram) March 29, 2018