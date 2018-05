Facebook è tornato alle sue radici alla recente conferenza Facebook F8 dedicata agli sviluppatori, annunciando diverse nuove funzionalità progettate per connettere ancora più profondamente la sua base di utenti tra cui Watch Party, chat video di Instagram e persino incontri sentimentali. Tinder ha i giorni contati?

Facebook Dating

Incontri amorosi su Facebook? Proprio così. La grande F vuole infatti creare una piattaforma per relazioni sentimentali a lungo termine permettendo a utenti single di trovare la loro prossima anima gemella direttamente sulla piattaforma social. Con Facebook Dating un utente in cerca di una relazione sentimentale potrà creare un profilo per appuntamenti separato dal proprio profilo classico e le corrispondenze con il possibile partner saranno raccomandate in base alle cose in comune e agli amici comuni tra i due utenti. Abbiamo detto che ci sarà bisogno di dati per fare tutto ciò? Intanto potete seguire qui il crollo delle azioni di Match Group (il gruppo che possiede Tinder) proprio in seguito all’annuncio di Facebook Dating.

Watch Party

Nel keynote di Facebook F8 Mark Zuckerberg ha anche svelato Watch Party, una nuova modalità per importare un flusso video in Facebook e organizzare una chat room intorno ad esso. La visione collettiva di film online è stata già testata in passato, ma con questa nuova feature Facebook potrebbe avere la possibilità di portarla finalmente a compimento.

Clear History

Mentre Microsoft offre numerosi controlli sulla privacy per ridurre al minimo l’uso dei dati, Facebook ha annunciato di essere al lavoro su un nuovo strumento chiamato Clear History, che consentirà di vedere quali dati Facebook ha raccolto da app e siti web e permetterà all’utente di eliminarli. Zuckerberg ha avvertito gli utenti che Facebook non sarà così efficace senza questi dati aggiuntivi, ma almeno l’utente avrà un controllo migliore su ciò che viene condiviso. La funzione Clear History è prevista nei prossimi mesi, molto probabilmente dopo che tutte le critiche al trattamento della privacy da parte di Facebook si saranno ridotte al lumicino.

Chat video di Instagram

Molte persone non sanno ancora che Instagram è di proprietà di Facebook, il che è probabilmente il motivo per cui le chat video in stile Messenger arriveranno a breve anche su Instagram.

Effetti AR per Instagram

Già alla conferenza F8 del 2017 Facebook aveva annunciato la propria piattaforma di realtà aumentata. Ora con AR Studio sarà possibile progettare filtri per il viso ed effetti di vario genere e condividerli con i propri follower di Instagram.

Chiamate di gruppo per WhatsApp

Dopo la chiamata vocale e quella video, nei prossimi mesi sarà possibile partecipare su WhatsApp anche a chiamate di gruppo.

Traduzioni con M Translations

Facebook ha finora utilizzato Microsoft Bing per le traduzioni, ma da oggi in poi utilizzerà il proprio motore di traduzione M Translations tramite la funzione Marketplace. Per ora questa novità funziona solo per tradurre dallo spagnolo all’inglese, ma Facebook spera di aggiungere altre lingue in futuro.

Crisis Response

Questa ultima feature verrà lanciata verso la fine di quest’anno e consentirà alle persone coinvolte in un qualsiasi evento critico di condividere informazioni tempestive, come chiusure di strade e danni con foto e video, rendendo più semplice ottenere aggiornamenti in tempo reale.