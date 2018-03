Con tutte le recenti notizie su Facebook emerse negli ultimi giorni, forse vi state chiedendo cosa sappia esattamente Facebook su di voi basandosi sul vostro profilo. Un modo per scoprirlo è scaricare tutti i vostri dati di Facebook. Si tratta di una possibilità non proprio nuova, ma non molti utenti la conoscono e per completarla ci vogliono davvero pochi minuti. Ecco come fare.

Download dei dati di Facebook

Andate sulla vostra pagina Facebook e cliccate sulla freccia rivolta verso il basso nell’angolo in alto a destra. Si trova accanto all’icona Guida rapida (?). Cliccate su Impostazioni e vi troverete nella sezione Impostazioni generali dell’account. L’ultima voce in basso è Scarica una copia dei tuoi dati di Facebook. Cliccateci sopra. La pagina successiva visualizzata avrà l’intestazione Scarica le informazioni. Fate clic sul pulsante verde Avvia il mio archivio. Verrà quindi visualizzata una notifica che indica che potrebbero essere necessari alcuni minuti per creare l’archivio a seconda di quanti dati abbiate nel vostro profilo. A questo punto vi sarà inviata un’e-mail all’indirizzo che avete nel vostro profilo per informarvi che i vostri dati sono stati richiesti e, in seguito, un’altra e-mail per informarvi che i vostri dati sono pronti per il download. Controllate la vostra email per la notifica di download. Avrà al suo interno un link su cui dovete cliccare. Questo passaggio è fatto per aiutare a garantire che la richiesta di dati sia legittima. Dopo aver fatto clic sul link nell’email, il browser tornerà alla pagina Scarica informazioni di Facebook, ma ora c’è il collegamento Scarica Archivio. Fate clic per avviare il processo di download. Verrà visualizzata una finestra che richiede la password per accedere al vostro account. Inseritela e fate clic su Invia per procedere. Il download inizierà. La dimensione del file varia a seconda della quantità di informazioni che avete inserito nel vostro profilo nel corso del tempo. Più siete attivi sul social blu, più grande sarà il download.

Come leggere i vostri dati di Facebook

Facebook fornisce i vostri dati come un mini sito web locale. Tutti i file si trovano in una cartella con al suo interno il file index.htm. Apritelo e verrà avviato nel vostro browser. La prima pagina che si apre è quella del vostro profilo che fornisce un riepilogo delle informazioni personali. Fate clic su uno dei link sotto l’immagine del vostro profilo per vedere cos’altro c’è nei dati scaricati.

Ecco alcuni elementi di interesse che potreste voler controllare prima possibile:

Messaggi ha una cronologia di tutti i messaggi di Messenger.

Sicurezza visualizza quando siete stati su Facebook.

La voce Annunci mostra quali sono gli annunci di Facebook su cui avete fatto clic e quali sono gli inserzionisti con le vostre informazioni di contatto.

La voce Applicazioni mostra un elenco di ciò che le app e i servizi utilizzano insieme a Facebook.

Se vedete informazioni che volete modificare o eliminare, non potete farlo attraverso l’archivio, ma direttamente dal vostro account.