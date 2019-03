Se vogliamo tutelarci e tutelare al meglio il nostro visitatore è diventato indispensabile optare per una tipologia di certificato che preveda la validazione dell’azienda richiedente, da parte di un ente certificatorio che ne garantisca l’autenticità.

Il lucchetto verde “sicuro” non sempre garantisce l’autenticità del sito web

Da una recente ricerca sulle frodi online pubblicata dall’azienda PhishLabs, è emerso che quasi la metà dei tentativi di phishing risulta avere un regolare certificato SSL associato. Come possiamo evincere dall’immagine, l’aumento vertiginoso dei siti di phishing con regolare certificato SSL gratuito installato inizia nel primo trimestre del 2017.

Il problema è dettato dal fatto che la maggior parte dei visitatori di un sito web si sente al sicuro se visualizza il lucchetto verde nella URL, ignorando il fatto che esso garantisce solo che la comunicazione avvenga in maniera cifrata ma non può garantire colui che prenderà in mano i nostri dati. Un sito di phishing come quello in figura, per Google Chrome risulta essere “Sicuro” ma in realtà risulta essere un sito fraudolento.

Come tutelarsi allora? Scegliendo il Certificato SSL più idoneo al proprio business

Esistono principalmente tre tipologie di validazione che una Certification Authority, l’ente che emette il certificato e ne garantisce l’autenticità, può effettuare su colui che ne fa richiesta:

Validazione del solo dominio (Certificato SSL DV). Conferma che il richiedente ha i permessi di amministratore per il dominio richiesto, ma non garantisce che il sito sia effettivamente legato all’azienda che ne ha fatto richiesta.

Conferma che il richiedente ha i permessi di amministratore per il dominio richiesto, ma non garantisce che il sito sia effettivamente legato all’azienda che ne ha fatto richiesta. Validazione dell’organizzazione (Certificato SSL OV). Le informazioni del richiedente sono contenute all’interno del certificato stesso, e questo ne garantisce l’autenticità.

Le informazioni del richiedente sono contenute all’interno del certificato stesso, e questo ne garantisce l’autenticità. Validazione estesa (Certificato SSL EV). Viene rilasciato dopo un processo molto accurato sullo stato di salute dell’azienda richiedente. All’interno di una barra verde nel browser compare il nome stesso dell’azienda, garantendo al visitatore la massima affidabilità.

SSL Business: perché scegliere Register.it

Register.it ha voluto scegliere, per i propri clienti, solo i migliori Certificati SSL Business a validazione aziendale, presenti sul mercato, rilasciati da una Certification Authority, DigiCert, che risulta essere leader a livello mondiale nella sicurezza del web. Aziende come Amazon, PayPal o Ebay si sono affidate a DigiCert per la protezione dei loro portali web. Garantiamo inoltre al cliente un completo supporto nella fase di richiesta ed installazione del certificato acquistato. Grazia alla professionalità ed alla fiducia che siamo riusciti a trasmettere ai nostri clienti siamo diventati in pochi anni la prima azienda in Italia per numero di Certificati SSL emessi.

Per approfondimenti: