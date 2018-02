Secondo gli ultimi dati raccolti da comScore, a dicembre 2017 sono stati 38,6 milioni gli italiani che hanno effettuato l’accesso a Internet, in crescita del 3% rispetto al mese di dicembre 2016 grazie soprattutto agli accessi da device mobile (31 milioni di visitatori unici), che superano coloro che accedono tramite desktop (27 milioni).

Il 51%, pari a 19,7 milioni, ha effettuato l’accesso a Internet in Italia sia tramite desktop sia tramite mobile, facendo registrare alla componente multi-piattaforma una crescita del 10% rispetto a dicembre 2016. In forte calo coloro che accedono solamente attraverso da piattaforme desktop (-27%), mentre sempre più numerose sono le persone che accedono ad internet esclusivamente attraverso device mobile (11,4 milioni di utenti, con una crescita del 25% rispetto allo scorso anno), che rappresentano il 30% della “total digital population” (numero che sale al 37% nella fascia d’età 18-24 anni).

I segmenti di età più giovani tendono a ridurre fortemente l’uso del desktop. Infatti per i segmenti di età 18-24 e 25-34 le quote di utenti che accedono solamente da mobile sono rispettivamente 37% e 34%. La quota di utenti mobile only per il segmento 55+ è invece pari al 29%.

Dall’analisi del totale del tempo speso per tipologia di contenuto emerge che le categorie Messaggistica/Servizi (31%), Social Media (27%) ed Entertainment (ovvero servizi di video e musica online, 18%) rappresentano ormai il 76% del totale. Le categorie Retail, Search/Navigation e Games raggiungono ognuna il 4%, News/Information e Technology ognuna il 2% mentre Business/Finance, Lifestyles e Sports sono sotto tale soglia.

La crescita più significativa (+24% anno su anno) si è registrata sulla categoria Entertainment, che assorbe il 33% del tempo trascorso in rete dalla fascia d’età 18-24 anni. In termini di tempo speso, 2 minuti su 3 (il 74% per la fascia d’età 18-24) sono trascorsi da mobile di cui l’88% tramite app. Le prime cinque app mobile per tempo speso nel mese di dicembre 2017 (WhatsApp, Facebook, YouTube, Google Search e Instagram) rappresentano complessivamente il 68% della quota di tempo speso sul totale delle prime 100 app.

“I dati di fine anno confermano la tendenza ad un utilizzo sempre più maturo ed evoluto della rete. La progressiva concentrazione del traffico (soprattutto in app) e la crescita della fruizione di contenuti di intrattenimento (molte forte sulle nuove generazioni e trainata dal consumo di video on-line) sono fenomeni che meritano particolare attenzione” ha commentato Fabrizio Angelini, CEO di Sensemakers – comScore Italia.