Stando ai dati in tempo reale forniti da GSMA Intelligence, la divisione di GSMA dedicata alla ricerca, il settore mondiale delle comunicazioni mobile ha raggiunto i 5 miliardi di singoli abbonati. Ciò ì significa che più di due terzi della popolazione mondiale oggi sono connessi a un servizio mobile. Ci sono voluti quattro anni per aggiungere l’ultimo miliardo di abbonati.

“Raggiungere 5 miliardi di abbonati è un traguardo straordinario per un settore che ha solo qualche decennio di vita e riflette i molti miliardi di dollari che gli operatori mobili hanno investito nelle reti, nei servizi e nella portata nell’arco di svariati anni” ha commentato Mats Granryd, Direttore Generale di GSMA.

“Oggi le comunicazioni mobili sono una piattaforma davvero globale che offre connettività e, forse anche più importante, opportunità sociali ed economiche a cittadini in ogni parte del mondo. Questa enorme portata consente al settore delle comunicazioni mobili di essere un attore essenziale nella realizzazione di iniziative globali come gli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell’ONU”.

A livello geografico il 55% degli utenti mobile connessi si trova nella regione Asia Pacifico, che non a caso ospita i due principali mercati mobili in tutto il mondo: la Cina e l’India. La prima rappresenta da sola più di un miliardo di abbonati al mondo, mentre la seconda può contare su 730 milioni di abbonati.

L’Europa invece è risultata la regione dove c’è la maggiore densità di persone connesse attraverso dispositivi mobile (86%), mentre la regione Africa sub-sahariana è quella con la minore diffusione di dispositivi mobile. Le stime di GSMA parlano inoltre di 5,7 miliardi di abbonati mobile unici entro il 2020, ovvero quasi i tre quarti della popolazione mondiale.