Le più recenti indagini di mercato indicano che le vendite online, soprattutto in riferimento ai prodotti di largo consumo, stanno andando molto bene.

Dall’Osservatorio E-commerce Netcomm (Politecnico di Milano), si evidenzia che il 77 per cento degli e-commerce ha acquisito nuovi clienti a seguito del lockdown.

Le nuove abitudini hanno visto quindi: comprare di più online; comprare online per la prima volta da parte di chi non lo aveva mai fatto; l’avvio di una presenza digitale anche per quelle realtà più piccole e locali che, attraverso il web, hanno potuto gestire meglio servizi di take-away e pagamento.

adv Nell’era digitale il centralino va in Cloud NFON - SCOPRI DI PIÙ >> La telefonia di nuova generazione è in software-as-a-service: non richiede di installare centralini hardware, gestisce fisso e mobile, e consente di attivare nuove linee o filiali con un clic, abilitando Smart Working e Unified Communication.

Ma se gli acquisti via web aumentano, come si adeguano le infrastrutture tecnologiche?

Soprattutto nei casi di piattaforme come Magento, tra le più usate per vendere online, il lavoro sull’architettura cloud sottostante è molto importante per garantire velocità e prestazioni.

Magento è infatti ricchissimo di file nell’installazione di default e un peso particolare lo occupano anche i file media del tema.

Se si vuole far correre un e-commerce, soprattutto in presenza di volumi più importanti, è quindi necessario investire molto in cloud server potenti?

In realtà, un ruolo primario lo giocano il setup e l’ottimizzazione dell’architettura server, permettendo così di ottenere prestazioni e velocità senza scalare orizzontalmente in modo oneroso.

Il Cloud Provider può avere il suo ruolo nel rendere la base delle vendite online più veloce e leggera. Assicurando un’esperienza di acquisto migliore.

Per esempio, Seeweb consiglia come prima cosa di dedicare a Magento un server che sia solo per Magento, senza appesantirlo con, per esempio, servizi di posta o ulteriori applicativi.

Oltre a questa strategia, ottimi risultati per un e-commerce veloce sono assicurati da un buon setup iniziale se il progetto è in fase di avvio, e da un’ottimizzazione e dall’adozione dei software giusti se invece la piattaforma è già “operativa”.

Ecco che quindi un team esperto può modellare il cloud base dell’e-commerce in modo tale da ottenere l’effetto finale: aumentare le conversioni e quindi il fatturato.