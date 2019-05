Liferay: presente e futuro dell’e-commerce B2B

Liferay, in collaborazione con gli analisti di IDC, ha stilato un report sui principali dell’e-commerce B2B, trend in grande crescita seppur ancora emergente.

Liferay, azienda specializzata nella produzione di software finalizzato alla creazione di esperienze digitali enterprise su web, mobile e dispositivi collegati, ha pubblicato un’analisi dedicata al presente e al futuro dell’e-commerce B2B realizzata in collaborazione con gli analisti di IDC. L’indagine, effettuata su oltre 150 professionisti, tra cui CEO, CIO, CMO e Responsabili dell’e-Commerce di aziende con più di 200 dipendenti, mette in luce i principali trend del settore, tra cui:

Il mercato delle applicazioni dedicate al commercio elettronico è in crescita in Europa, con un tasso composto annuo superiore al 16% negli ultimi cinque anni

Questo incremento è ancora più elevato nel settore B2B, che si conferma mercato ancora emergente

Per le aziende che offrono esperienze digitali integrate il rischio di perdere clienti si riduce del 20%

“L’e-commerce B2B sta crescendo a un ritmo più elevato rispetto alle altre tecnologie, in quanto agli utenti è garantita la stessa esperienza digitale del B2C” sottolinea Carolina Moreno, Vice President of Sales EMEA e General Director per il Sud Europa di Liferay. “In base alla nostra ricerca, la motivazione principale per cui queste soluzioni vengono adottate è quella di migliorare l’esperienza dei clienti e l’agilità operativa.”

Tra i dati emersi dall’analisi vi sono quelli legati al volume di affari realizzato attraverso i canali digitali. Più della metà delle aziende non supera, al momento, il 30% di attività digitali rispetto a quelle tradizionali, mentre quasi il 40% realizza già tra il 30 e il 90% delle operazioni attraverso il canale digitale. Confermato anche il livello più elevato di digitalizzazione delle aziende di grandi dimensioni rispetto alle PMI.

Per quanto riguarda le aspettative, la maggior parte dei rispondenti desidera una migliore esperienza cliente e operazioni più agili. Inoltre, il 76% delle grandi aziende si aspetta un incremento di sicurezza, mentre le organizzazioni più piccole un aumento di guadagno. La ricerca ha analizzato anche gli ostacoli che rallentano la migrazione alle piattaforme di e-commerce B2B: investimenti economici e di tempo, seguiti dalla mancanza di risorse tecniche interne per implementare e gestire le nuove soluzioni.

Per far fronte alle nuove necessità, la piattaforma per la gestione delle vendite online Liferay Commerce permette di unire tutte le operazioni in una sola piattaforma. “L’e-commerce richiede capacità differenti in ogni passaggio, dalla prevendita, nella quale si acquisiscono nuovi clienti, alla vendita e fidelizzazione,” continua Carolina Moreno. “È fondamentale dotarsi di tutti gli strumenti adeguati per ottenere un’operatività completa e consistente. Solo così le aziende potranno affrontare le sfide e i trend derivanti dalla trasformazione digitale.”

Liferay Commerce è un prodotto che semplifica il processo di acquisto B2B e permette alle aziende di eliminare la complessità tipica di molte transazioni B2B, garantendo ai clienti un’interfaccia unica tramite cui visionare i prodotti, ricevere quotazioni personalizzate, effettuare acquisti e riordinare prodotti con un solo click.