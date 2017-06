Martedì 11 luglio si terrà la terza edizione di Amazon Prime Day, l’evento annuale con centinaia di migliaia di promozioni riservate ai clienti Prime di tutto il mondo. Tra le novità di quest’anno i clienti Prime avranno a disposizione 30 ore di shopping a partire dalle 18.00 di lunedì 10 luglio, con nuove promozioni per tutte le 30 ore.

Quest’anno Prime Day raggiungerà 13 Paesi e Amazon riserverà grandi promozioni ai clienti Prime, nuovi e già iscritti, di Stati Uniti, Regno Unito, Spagna, Messico, Giappone, Italia, India, Germania, Francia, Cina, Canada, Belgio e Austria. I clienti Prime troveranno milioni di articoli disponibili tra cui promozioni da Amazon e da migliaia di piccole imprese e imprenditori.

Per partecipare al Prime Day, è possibile iscriversi a Prime in qualsiasi momento, prima o durante la giornata dell’11 luglio. I nuovi clienti possono utilizzare il servizio gratuitamente per i primi 30 giorni.

“Abbiamo inoltre deciso che 24 ore in un giorno non erano sufficienti per approfittare di tutte le grandi promozioni a disposizione; per questo motivo daremo ai clienti Prime 30 ore di tempo per effettuare acquisti in occasione di Prime Day” ha affermato Greg Greeley, Vice Presidente di Amazon Prime.

Il Prime Day dello scorso anno è stato un successo record anche per le piccole aziende e imprenditori di tutto il mondo che vi hanno partecipato. Piccole e medie imprese, che su Amazon offrono articoli ai clienti Prime, hanno infatti visto i propri ordini quasi triplicare, anno su anno, nel giorno del Prime Day. Quest’anno quasi il 40% di tutte le Offerte lampo verranno rese disponibili da migliaia di piccole imprese e imprenditori