Windows 7: Google supporterà Chrome per altri 18 mesi

Anche se il supporto Microsoft per Windows 7 termina ufficialmente oggi, Google prevede di continuare ad aggiornare il suo popolare browser per Windows 7 fino a luglio 2021.

Google promette di supportare Chrome su Windows 7 per almeno i prossimi 18 mesi. “Continueremo a supportare completamente Chrome su Windows 7 per un minimo di 18 mesi dalla data di fine vita di Microsoft, fino almeno al 15 luglio 2021” ha dichiarato Max Christoff, direttore tecnico di Chrome.

Christoff ha pubblicizzato il supporto post-pensionamento come una vittoria per le imprese, che negli ultimi anni hanno designato Chrome come browser principale dei loro dipendenti. Ha anche messo in evidenza gli strumenti di gestione offerti da Google e le capacità di sincronizzazione di Chrome. “Se non avete ancora iniziato a passare a Windows 10, o se la vostra organizzazione si trova a metà strada nel processo di migrazione, potete comunque beneficiare delle capacità aziendali di Chrome”, ha continuato Christoff.

Una simile enfasi non deve stupire. Dopotutto questa settimana segna non solo la fine del supporto per Windows 7 (oggi, martedì 14 gennaio), ma anche il debutto pubblico della nuova versione di Edge basato su Chromium, che Microsoft ha definito come il browser più adatto alle aziende sulla base della lunga storia di capacità gestionali dell’azienda.

Non sappiamo ancora però come, a partire da oggi, Microsoft supporterà il nuovo Edge su Windows 7. Storicamente, Microsoft ha interrotto gli aggiornamenti del suo browser quando il sistema operativo sottostante è uscito dal supporto. Tuttavia Edge su Windows 7, come Edge su Windows 10, verrà aggiornato utilizzando meccanismi separati dal sistema operativo. Microsoft potrebbe quindi continuare a supportare il suo nuovo Edge dopo questa settimana su tutti i PC Windows 7, non solo quelli delle organizzazioni che hanno pagato per gli aggiornamenti del supporto esteso (ESU).

L’impegno di Google per Chrome su Windows 7 per un minimo di 18 mesi ricorda il suo supporto per Chrome su Windows XP. Mesi prima della fine del supporto per quel sistema operativo nell’aprile 2014, Google aveva infatti annunciato che avrebbe supportato Chrome almeno fino all’aprile successivo.

Alla fine però Chrome su XP è stato supportato fino ad aprile 2016 e quindi non è detto che lo stesso non avvenga con Chrome su Windows 7, il cui supporto da parte di Google potrebbe spingersi oltre il 15 luglio del 2021, soprattutto se la percentuale di utenti di Windows 7 (in modo particolare nelle aziende) dovesse continuare a rimanere significativa fino a quella data.