Microsoft sostituirà Edge legacy con la versione basata su Chromium

Microsoft ha annunciato che l’aggiornamento cumulativo per Windows 10 previsto per il 13 aprile (il Patch Tuesday di quel mese) rimuoverà il browser Edge originale e lo sostituirà con il più recente Edge basato su Chromium che ha debuttato un anno fa. Gli utenti che accettano l’aggiornamento di aprile, che includerà, così come ogni aggiornamento del Patch Tuesday, le correzioni del mese per la sicurezza, riceveranno anche Edge Chromium e perderanno Edge in versione legacy, lanciato a metà 2015 come browser predefinito per Windows 10.

Saltare l’aggiornamento di aprile non servirà a nulla, poiché anche ogni aggiornamento cumulativo rilasciato dopo il 13 aprile includerà questa sostituzione. L’aggiornamento di aprile terminerà così la transizione dal browser legacy Edge al browser basato su Chromium, che è stato rilasciato per la prima volta nel suo canale Stable il 15 gennaio 2020.

Già nell’agosto 2020 Microsoft aveva specificato come sarebbe finita la vita di Edge legacy, ma non aveva fissato una data di rimozione per la vecchia versione di Edge. I dispositivi con Windows 10 20H2, l’aggiornamento rilasciato nell’ottobre 2020, eseguono già Chromium Edge, quindi il browser non verrà reinstallato. Invece, l’aggiornamento cumulativo di aprile rimuoverà solo Edge legacy. I PC con altre versioni di Windows 10 i cui utenti avevano installato manualmente Chromium Edge verranno trattati allo stesso modo.

Microsoft ha anche precisato che i clienti che installeranno l’aggiornamento di marzo di Windows 10, che dovrebbe essere rilasciato intorno al 16 del mese prossimo, troveranno Chromium Edge installato e l’edizione legacy eliminata, poiché anche quella versione opzionale eseguirà lo scambio del browser. Per gli amministratori IT che pianificano l’implementazione di Chromium Edge, ulteriori informazioni sono disponibili su questa pagina.