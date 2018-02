Tramite Twitter Microsoft ha annunciato di essere al lavoro su una versione del suo browser Edge per iPad. Al momento i lavori sono in corso e la prima versione beta, ottenibile tramite l’app TestFlight da un ristretto numero di utenti, dovrebbe essere disponibile a giorni, con un lancio su larga scala previsto molto probabilmente per il mese prossimo.

Non ci sono al momento ulteriori dettagli su feature o caratteristiche particolari di questa nuova versione di Edge, che però, essendo stata sviluppata da Microsoft per Windows 10 con in mente anche il touch, non dovrebbe dare particolari problemi di usabilità sul tablet di Apple.

Ricordiamo oche Microsoft, nella sua politica che mira a espandere i propri software su più piattaforme possibili, ha già reso disponibile due mesi fa Edge per iOS e Android su diversi store ma non su quelli italiani, anche se i possessori di un device Android possono comunque scaricare l’APK e installare Edge per vedere come se la cava il browser di Microsoft anche al di fuori dell’ecosistema Windows.

Le ultime stime di NetMarketShare sul mercato dei browser desktop riferite al mese scorso danno Edge al 4,7% di diffusione e dalla sua uscita nell’estate del 2015 il browser di Microsoft allora esclusivo per Windows 10 non ha mai toccato la quota del 5%. Difficilmente le cose si smuoveranno con l’approdo su iOS e Android, visto che per ora sempre secondo le stime di NetMarketShare Edge su mobile aveva a gennaio una diffusione dello 0,10%.