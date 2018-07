I browser web in bundle con i sistemi operativi, in particolare Edge e Safari, sono scesi a nuovi minimi di diffusione globale il mese scorso, continuando a perdere utenti e dimostrando che l’impostazione predefinita non offre più un vantaggio significativo. Secondo Net Applications la quota di Edge tra tutti i PC Windows 10 è scesa a giugno dell’11,8%, mentre Safari era diffuso solo nel 38,4% di tutti i Mac.

La popolarità di Edge tra gli utenti di Windows 10 è in declino da quando il sistema operativo di Microsoft ha debuttato sul mercato tre anni fa. Un anno fa, ad esempio, Edge era il browser utilizzato dal 22% di tutti gli utenti di PC Windows 10. Due anni fa, quel numero era circa il 27%.

All’inizio il problema di Edge era che la sua quota di utenti non cresceva allo stesso ritmo di Windows 10. Anche se la user share di Edge su tutti i PC è aumentata, anche se lentamente, la sua quota tra tutti i dispositivi Windows 10 è diminuita mese dopo mese dal momento che il sistema operativo ha aggiunto utenti in numero maggiore rispetto a Edge. Le notizie per Edge sono peggiorate, tuttavia, attorno a settembre 2017, quando la user share del browser (di tutti i PC) ha iniziato a diminuire, riducendo ulteriormente la sua quota su tutte le macchine Windows 10.

Non c’è altro modo per dirlo: Edge è un flop. Di fronte a alcuni ostacoli significativi, tra cui un processo a più fasi per modificare il browser predefinito di Windows 10, gli utenti hanno chiaramente respinto il browser. Se tutti gli utenti di Windows 10 fossero rappresentati, ad esempio, da una squadra di baseball, solo uno dei nove giocatori avrebbe navigato con Edge.

È impossibile sapere dai dati disponibili pubblicamente come quelli di Net Applications quale browser sia il più popolare su Windows 10 (la quota di Edge può essere calcolata perché funziona solo su Windows 10), ma il sospetto più probabile è che si tratti di Chrome. Il browser di Google ha perso 2,1 punti percentuali di user share a giugno scendendo al 60,7%, ma è rimasto il browser numero uno al mondo per PC con un enorme margine. Sempre a giugno il secondo posto era occupato da Internet Explorer (IE), con una quota di utenti del 15%.

Safari di Apple si è caratterizzato per un percorso simile a quello di Edge negli ultimi due anni e mezzo. All’inizio del 2016 Safari era infatti il browser preferito per circa i due terzi di tutti i proprietari di Mac, una frazione che era rimasta notevolmente stabile per qualche tempo. Nel giro di un anno però la tenuta di Safari sui Mac si era indebolita a tal punto da interessare circa la metà dei Mac. A gennaio 2018 la sua quota tra tutti i Mac era scesa al 43%.

Giugno è stata la prima volta che la quota di Safari di tutti i Mac è scivolata sotto il 40%, registrando poco più del 38%. Come con Edge è impossibile sapere quale browser abbia sostituito Safari tra quei proprietari di Mac che hanno abbandonato il browser di Apple. Chrome è il rimpiazzo più probabile a causa della sua enorme user share, ma altre possibilità includono Firefox e browser di livello inferiore (ma solo per diffusione, non certo per qualità) come Opera.

L’incapacità di Safari di mantenere stabile una user share di utenti Mac è anche più improvvisa e inaspettata di quella di Edge. I browser di Microsoft hanno iniziato il loro declino quando la società ha costretto gli utenti Windows ad aggiornarsi alla versione più recente di IE e ha interrotto il supporto di alcune versioni in anticipo. Ma aprendo la porta al cambiamento, Microsoft ha di fatto innescato una massiccia diserzione da parte di utenti e aziende, che hanno colto questa opportunità per abbandonare Microsoft e installare i browser rivali, in particolare Chrome.

Apple invece non ha mai chiesto nulla di simile ai suoi utenti Mac e ha continuato a supportare Safari per l’attuale versione di macOS e le due versioni precedenti. Una teoria sostiene che, quando Chrome ha sostituito IE sui PC Windows da lavoro, quelle stesse persone hanno seguito l’esempio sui loro Mac domestici, in modo che potessero, ad esempio, sincronizzare dati come password e segnalibri. Nelle aziende che supportano sia PC che Mac, l’ordine di Microsoft potrebbe aver scatenato un passaggio simile da IE a Chrome, con i Mac che hanno adottato anche il browser di Google in quanto tali aziende si sono orientate verso l’omogeneità del browser.