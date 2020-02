5 Brave

Brave è un esperimento interessante nella tecnologia dei browser. È basato su Chromium e, tra tutti i browser, è il più simile a Chrome. Brave si concentra in particolare su privacy e sicurezza. Ha un blocco degli annunci incorporato piuttosto esteso e un blocco del tracker. Ciò accelera notevolmente il caricamento delle pagine, ma a volte può interrompere i siti web e, naturalmente, li priva delle entrate. Se necessario, è facile disattivare gli “scudi” per un sito.

Brave può mostrare i suoi annunci come pop-up di notifica, per i quali l’utente guadagna una valuta chiamata BAT (Basic Attention Tokens). Questi token vengono quindi utilizzati per pagare i siti partecipanti e per ricompensare l’utente, che può trasformarli in denaro reale o “dare la mancia” ai siti web o ai creatori di contenuti.

È un’idea nuova, ma è un po’ noioso registrarsi per l’intero programma Brave Rewards. E ancora più noioso collegare l’account con il servizio Uphold di terze parti al fine di trasformare effettivamente i crediti BAT in denaro. Ed è inutile per qualsiasi sito web o creatore che non si iscriva allo stesso modo per far parte della rivoluzione.

Brave ha un’app iOS carica di funzionalità per la privacy (HTTPS ovunque, blocco di script e tracker, blocco dei popup…). E la funzione di sincronizzazione dei preferiti non richiede nemmeno di creare un account e accedere. Sfortunatamente, la funzione di sincronizzazione attualmente supporta solo i preferiti, non schede aperte, cronologia, password, compilazione automatica o entrate BAT.

Anche se non vi interessa il sistema BAT, scoprirete in Brave un browser molto veloce simile a Chrome, con una priorità molto alta per la privacy e la sicurezza. Ha solo bisogno di un sistema di sincronizzazione più robusto.