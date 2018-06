Come parte di una più ampia strategia per spingere l’adozione della sua app di messaggistica, Google ha lanciato Messaggi per il Web, una versione desktop dell’app Android Messaggi.

“Con Android Messaggi stiamo creando un’esperienza di messaggistica disponibile su più dispositivi, che permette agli utenti di condividere qualsiasi cosa vogliano condividere, e rende più facile agire sui messaggi con Google AI”, ha annunciato in un post Sanaz Ahari, Product Management Director di Google.

Gli utenti che accedono ad Android Messaggi dal desktop potranno ora inviare e visualizzare su un PC i messaggi SMS ricevuti sul proprio smartphone Android.

Nell’ambito dell’aggiornamento Google ha annunciato altre novità. Per entrambe le versioni desktop e mobile di Messaggi saranno a breve disponibile un pulsante di ricerca GIF, risposte intelligenti, anteprime dei collegamenti in linea e un nuovo pulsante di copia appositamente progettato per password o codici one-time.

Il rilascio di Android Messaggi per il Web è stato avviato in questi giorni e le nuove funzionalità aggiuntive dovrebbero essere disponibili entro la prossima settimana. E’ possibile provarli aggiornando l’app all’ultima versione o scaricando Messaggi dal Play Store.