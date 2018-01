StatCounter ha rilasciato le proprie stime sui sistemi operativi (desktop e mobile) più utilizzati nel 2017, basandosi su un campione di analisi molto ampio (circa 10 miliardi di pagine visitate ogni mese) che non tiene però conto dei PC che non vanno su internet o si collegano solo ad alcuni siti non sorvegliati. Non bisogna prendere quindi queste percentuali come oro colato, ma va anche detto che un campione così ampio (StatCounter monitora oltre 2 milioni di siti) è comunque significativo.

Se già ad aprile dello scorso anno Android aveva superato di pochissimo l’ecosistema Windows come sistema operativo più utilizzato per navigare sul web, in tutto il 2017 questa differenza si è fatta ancora più significativa. Android ha infatti chiuso l’anno con il 38,97% e Windows con il 37,07%, mentre nel 2016 la situazione era ancora nettamente a favore di Windows (43,82% contro 31,76%).

Un cambiamento di rotta notevole registrato a livello globale ma non uguale per tutti i mercati, tanto che in Italia ad esempio Windows ha continuato a dominare gli accessi web con il 49,5%, lasciando ad Android solo il 25,05% degli accessi. La classifica globale prosegue con iOS al terzo posto (13,18%) e OS X (5,24%), mentre Linux, anche per i limiti di rilevazione a cui accennavamo prima, non raggiunge nemmeno l’1%.

Nell’anno appena concluso infine StatCounter ha rilevato come il 56,6% del traffico Internet registrato su scala mondiale sia stato veicolato da dispositivi mobile (52,3% smartphone e 4,3% tablet), mentre dai PC è derivata una quota del 43,4%.