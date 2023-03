Dalle massicce fughe di dati al divieto di utilizzo di client di terze parti, Twitter è diventato ultimamente un luogo in cui prospera il caos, ma non contenta di questa situazione la piattaforma guidata da Elon Musk ha aggiunto qualcos’altro a questa lista. L’azienda ha infatti annunciato che inizierà a rimuovere i “segni di spunta verificati legacy” a partire dal 1° aprile, il giorno più importante dell’anno per burloni e malintenzionati. Questo annuncio arriva in concomitanza con l’introduzione su scala globale degli abbonamenti a Twitter Blue.

Questi segni di spunta legacy sono i badge di verifica che erano previsti dalle precedenti regole di Twitter (prima dell’acquisizione da parte di Musk). Se volete mantenere il vostro segno di spunta, dovrete abbonarvi a Twitter Blue, che costa 8 dollari al mese o 84 dollari all’anno. I vantaggi includono la possibilità di modificare o annullare i vostri tweet, di comporre tweet che superano i 280 caratteri abituali e altro ancora.

Questa notizia comunque non è poi così sorprendente. Musk parla da tempo di eliminare i segni di spunta verificati legacy. Sebbene il CEO di Twitter ritenga che questi badge siano stati assegnati in modo “corrotto e insensato”, in realtà sono piuttosto utili, in quanto sono un buon indicatore di un account autentico. I vecchi badge di verifica erano spesso utilizzati da celebrità, brand e giornalisti. Gli account governativi possono invece richiedere un segno di spunta grigio qui.

La scelta del gioco del “pesce d’aprile” rimane però azzardata. Alcuni infatti si stanno già chiedendo se Musk stia solo prendendo in giro i suoi follower, anche se l’annuncio proviene dall’account verificato di Twitter (come potete vedere qui sopra) e ha quindi tutta l’aria di essere “ufficiale”.