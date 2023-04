Come promesso da Elon Musk, Twitter ha appena rilasciato il codice sorgente del suo algoritmo di raccomandazione su Github… e c’è già stata una scoperta molto interessante. Dopo aver esaminato il codice, diverse persone hanno infatti trovato una parte del codice che mostra come Twitter stia monitorando in modo specifico le metriche degli utenti suddivisi in quattro gruppi diversi: power_user, republican, democrat, elon.

Twitter sta insomma monitorando in modo specifico anche l’andamento dei tweet di Musk e ciò è stato codificato nell’algoritmo stesso della piattaforma. Dopo la pubblicazione dell’algoritmo, l’azienda ha organizzato una chat audio su Twitter Spaces. Musk e alcuni sviluppatori di Twitter hanno risposto alle domande degli utenti e alcuni di essi hanno parlato di questa particolare parte dell’algoritmo durante la conversazione.

“È la prima volta che lo vedo”, ha detto Musk quando gli è stato chiesto del codice che tiene traccia degli account in questi quattro gruppi, tra cui uno solo per i suoi tweet. “Ci sono un sacco di cose stupide e imbarazzanti che vengono mostrate rendendo il codice open source”, ha continuato Musk. Sebbene il CEO di Twitter affermi di non essere a conoscenza della parte dell’algoritmo relativa al tracciamento delle metriche, in precedenza aveva ammesso che la sua piattaforma stava controllando le analisi del suo account. Lo ha fatto in un tweet il mese scorso per respingere le voci secondo cui avrebbe convocato una riunione d’emergenza su Twitter per “spingere” i suoi tweet nell’algoritmo, dopo che un tweet del presidente Joe Biden sul Super Bowl aveva ottenuto risultati migliori rispetto al tweet di Musk sullo stesso argomento.

Quando un ospite di Twitter Spaces ha espresso le sue perplessità sul raggruppamento degli account nelle categorie “democrat” e “republican”, uno degli sviluppatori di Twitter ha spiegato che questo codice serve solo a raccogliere statistiche. In una nota sul codice sorgente dell’algoritmo, tuttavia, si legge che la raccolta di metriche veniva utilizzata per garantire che le modifiche apportate a Twitter non influissero negativamente su nessuno di questi quattro gruppi. Secondo la spiegazione di Twitter su come viene utilizzato il rilevamento delle metriche, se una modifica dell’algoritmo andasse a vantaggio di un intero gruppo di utenti, ma avesse un impatto negativo sul gruppo composto esclusivamente da Elon Musk, non verrebbe implementata la modifica dell’algoritmo.

Zoë Schiffer di Platformer ha riferito che Twitter ha effettivamente rimosso parte del codice sorgente che influenzava la portata dei tweet di Musk e di altri utenti prima di rilasciare l’algoritmo al pubblico. Durante la chat di Spaces, Twitter ha spiegato che il codice di tracciamento delle metriche è stato sviluppato per la prima volta nell’algoritmo anni fa sotto la vecchia dirigenza di Twitter. Tuttavia, non è stato spiegato perché i tweet di Musk venissero tracciati in modo specifico, in quella che appare come una parte del codice che sarebbe stata aggiunta molto più di recente.

Musk ha risposto che Twitter lo avrebbe rimosso. “Quella parte non dovrebbe essere lì”, ha detto Musk. “Consideratela eliminata”. Musk ha anche condiviso in un tweet successivo alla chat di Twitter Spaces che l’azienda avrebbe apportato modifiche all’algoritmo in base al feedback degli utenti ogni uno o due giorni. Il rilascio di questo codice sorgente arriva pochi giorni dopo che Twitter ha costretto Github a rimuovere altre parti del codice sorgente di Twitter che sarebbero state pubblicate da un ex dipendente senza il permesso dell’azienda. Quindi, è chiaro che c’è ancora molto di Twitter che Musk non vuole farci vedere.

Nelle stesse ore è emerso che il New York Times non pagherà più un canone mensile per ottenere lo status di account verificato su Twitter. Lo ha dichiarato un portavoce della testata giornalistica poche ore dopo che il NYT ha perso il badge di verifica. Secondo la nuova policy di Twitter, i segni di spunta verificati sono ora offerti solo attraverso un abbonamento a pagamento. Le organizzazioni dovranno sborsare 1.000 dollari al mese per un badge dorato, mentre i privati potranno ottenere quello blu al prezzo iniziale di 7 dollari negli Stati Uniti.

“Inoltre, non rimborseremo ai giornalisti il Twitter Blue per gli account personali, tranne che in rari casi in cui questo status sia essenziale ai fini del reportage”, ha aggiunto il portavoce del NYT. Anche Politico ha deciso che non pagherà per le spunte blu del suo staff e, come precedentemente riportato da Axios, nemmeno la Casa Bianca pagherà per far sì che i profili Twitter ufficiali del suo staff continuino a essere verificati. Il rischio di fronte a tutti questi rifiuti, che non saranno certamente gli ultimi, è quello dell’emergere di possibili falsi profili e quindi della diffusione di fake news e, a tal proposito, Twitter non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale.