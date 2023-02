Dopo le schermate trapelate nella giornata di ieri, Microsoft ha mostrato al grande pubblico come il modello di intelligenza artificiale di ChatGPT sarà integrato nel motore di ricerca Bing, arrivando un giorno dopo rispetto all’annuncio di Google relativo all’integrazione del modello di IA Bard nella sua ricerca web, ma presentando almeno un’anteprima interattiva e funzionante del servizio.

Al momento sulla home page di Bing è possibile vedere alcuni esempi preconfezionati di possibili ricerche. Si va dalla richiesta di una lista di automobili che rispondano a determinate caratteristiche (“Quali auto dovrei prendere in considerazione se sto cercando di acquistare un fuoristrada, che vada da 0 a 100 km/h in meno di 6 secondi, abbia 6 o più posti a sedere e abbia recensioni decenti?”) a quella di un menu vegetariano (“Ho bisogno di organizzare una cena per 6 persone che sono vegetariane. Puoi suggerire un menu di 3 portate con un dessert al cioccolato?”).

Nella pagina con i risultati della ricerca, sulla sinistra viene presentata una lista di link così come siamo abituati a vederli da un quarto di secolo a questa parte; sulla destra invece compare un testo, generato dall’intelligenza artificiale, che potrebbe rappresentare un’anteprima di come la ricerca sarà fatta negli anni a venire.

Rispetto alle normali chat che si possono fare con ChatGPT, il servizio di OpenAI che rappresenta il cuore della nuova versione di Bing, c’è una differenza fondamentale: nelle risposte di tipo compilativo come le due citate sopra, in cui vengono assemblati elenchi, in alcuni punti compaiono dei rimandi con il link alla fonte utilizzata per generare la frase.

Questi rimandi nel testo sono invece assenti nelle risposte in cui si chiede di generare un testo con determinate caratteristiche (“Scrivi una storia per bambini su un cane che vive sulla luna”) o del codice di programmazione (“Scrivi del codice in Python per trovare la sequenza di Fibonacci”). In questo caso vengono però presentati dei link di riferimento alla fine del codice generato.

Molto interessante è la possibilità di chiedere “Dove hai ottenuto queste informazioni?” per controllare le fonti originali, una possibilità che ChatGPT ha sempre escluso categoricamente. Sarà importante vedere se la richiesta di fonti potrà essere fatta su qualsiasi tipo di richiesta, e quale sarà l’accuratezza, ma questo elemento da solo potrebbe rappresentare la chiave di volta che rende le ricerche assistite da IA utilizzabili in ambienti in cui è necessaria accuratezza fattuale delle informazioni (lavoro, educazione…).

Lista di attesa per il nuovo Bing

Quel che si vede in questo momento è praticamente un mock-up, un esempio non funzionante. Non è possibile al momento fare ricerche originali, ma solo scegliere tra la dozzina di esempi preconfezionati. Anche provando a utilizzare frasi di ricerca simili nella casella di bing, o modificando la query nella barra dell’url, non si esce al momento dagli esempi predefiniti.

Per accedere alla versione completa del nuovo Bing è necessario iscriversi alla lista di attesa utilizzando un account Microsoft. Al momento siamo stati in grado di iscriverci solo utilizzando un indirizzo Outlook, mentre non è stato riconosciuto un indirizzo aziendale di Office365.

Da smartphone, per aggiungersi alla lista di attesa viene proposto di scaricare prima l’applicazione Bing, e fare poi la richiesta dopo aver fatto il login dall’app. Sommando i download delle app con il fatto che anche dal web, iscrivendosi alla lista di attesa di accetta di ricevere “e-mail relative a Microsoft Bing, che includono offerte su prodotti Microsoft e dei partner e Rewards”, la giornata di oggi si preconfigura già come un enorme successo, indipendentemente da come sarà il servizio una volta che verrà rilasciato al grande pubblico.

Altre caratteristiche del nuovo Bing con ChatGPT

Come già in ChatGPT, è possibile esprimere un parere sulla qualità della risposta (pollice in su o pollice verso) e queste informazioni saranno utilizzate per affinare l’apprendimento del modello. Sarà interessante vedere se la funzione verrà abusata dai web spammer che sono alla continua ricerca di modi per alterare i risultati delle ricerche web a proprio favore.

Sono poi disponibili alcune funzioni specifiche per segnalare contenuti inappropriati od offensivi, eventualità che – nonostante le misure di moderazione – non può essere del tutto esclusa.

(Articolo in aggiornamento)