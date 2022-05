Niantic rende più reale il Metaverso con Lightship

Che il futuro sia nel Metaverso ormai è abbastanza scontato, ma che forma avrà è ancora una scommessa. Niantic, società di sviluppo californiana, resa celebre in particolare dalla propria app Pokemon Go, punta tutto sulla realtà aumentata, in particolare sulla piattaforma Lightship, presentata per la prima volta nel 2021.

Lo scopo di Lightship è tanto semplice concettualmente quanto complesso sul piano della realizzazione: mappare il mondo reale, in modo completo e accurato, in modo da offrire agli sviluppatori la possibilità di collocare facilmente le proprie esperienze di realtà aumentata, interagendo correttamente con l’ambiente esterno.

Attualmente sono state mappate oltre 30.000 posizioni pubbliche, in particolare a San Francisco, Londra, Tokyo, Los Angeles, New York e Seattle, non solo all’esterno ma anche all’interno di edifici di interesse, come musei e attività. Il lavoro è stato possibile in gran parte grazie ai dati raccolti attraverso le app di Niantic, prima tra tutte proprio Pokemon Go: brevi video di oltre 17 milioni di posizioni, elaborati poi dalla piattaforma per mappare correttamente gli ambienti.

Localizzazione e persistenza in Lightship

I concetti alla base della piattaforma Lightship sono localizzazione e persistenza, ovvero la possibilità di collegare esperienze sempre attive a luoghi specifici. Al fine di garantire un’esperienza il più possibile immersiva e godibile, il sistema non si limita a determinare con precisione la posizione degli utenti che stanno interagendo, ma anche la direzione verso cui sono girati, in modo da far apparire correttamente gli elementi di realtà aumentata.

Gli sviluppatori di realtà aumentata possono utilizzare Lightship per ambientare con il massimo realismo le proprie applicazioni, interagendo con il mondo reale. Inoltre, possono aggiungere eventuali location mancanti, attraverso l’app Wayfarer, sempre di Niantic, attualmente ancora in fase di beta.

Tutte queste novità, insieme a panel tecnici e momenti di confronto, hanno preso vita nel corso del Lightship Summit 2022. Tra i partner che hanno partecipato all’evento e che sono coinvolti nel progetto, JR Reality di Superblue, AREALM di FoundrySix, PIXELYNX, Shueisha XR, Rhizomatiks, Liquid City e TRIPP.

Per poter iniziare a utilizzare la piattaforma, che è compatibile con iOS, Android e Unity, gli sviluppatori possono creare un account dal sito dell’Augmented Reality Developer Kit di Lightship, a partire da questo link.