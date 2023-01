Continua ormai da tre giorni il disservizio totale sulle email Libero e Virgilio. A partire da domenica 22 gennaio, gli utenti del servizio non possono né scaricare, né inviare email.

Libero e Virgilio, entrambi marchi di Italiaonline, sono tra i più antichi e diffusi servizi di email in Italia fin dall’epoca dei “portali web”, alla fine degli anni Novanta, quando – allora concorrenti – offrivano caselle di posta elettronica e accesso dial-up gratuito, oltre a svariati servizi online.

Da allora, l’azienda ha espanso il servizio per includere email professionali e PEC, ma aziende e professionisti – addirittura molti medici – continuano a utilizzare caselle gratuite. Nel 2021, Italiaonline affermava di avere 8,8 milioni di utenti del servizio Libero Mail.

Nelle poche e scarne informazioni rilasciate, l’azienda – nella persona di Diego Rizzi, Chief Technology Officer di Italiaonline – dichiara che il disservizio non è dovuto a un attacco esterno, ma a un “problema infrastrutturale inaspettato e imprevisto che non è dipeso da sistemi sviluppati da Italiaonline”. Il dito sembrerebbe quindi puntato su un fornitore. Alcune indiscrezioni alludono a una migrazione delle caselle su un nuovo servizio di storage avvenuta la scorsa settimana.

In ogni caso, l’azienda dichiara che non c’è stata alcuna perdita di dati e che tutte le email torneranno quindi disponibili alla ripresa del servizio. Non sembrano affetti al momento gli utenti del servizio Libero PEC, cosa positiva vista la delicatezza e importanza dei messaggi di posta certificata.

Per il momento, l’azienda non ha risposto alle nostre domande in merito e non ci sono previsioni su una data per la ripresa del servizio. Le poche informazioni disponibili sono quelle contenute in breve comunicato stampa che accoglie gli utenti che tentano di accedere alla webmail di Libero, e le poche diffuse sul profilo Twitter di Libero.it. Diversamente da quanto accade di solito in casi simili, Italiaonline non ha allestito una status page che mostri la disponibilità dei servizi e informazioni aggiornate sulla risoluzione dei problemi.

Per la sua durata, il numero di utenti affetti e l’impatto su molti aspetti della loro vita quotidiana e dei loro affari, il disservizio di Libero Mail è probabilmente il più grave disastro internet mai avvenuto in Italia.