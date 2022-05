Internet ultraveloce alle isole minori, al via i lavori

Al via i lavori per portare la connessione internet ultraveloce alle isole minori italiane delle regioni Lazio, Puglia, Sicilia, Toscana e Sardegna. Con due mesi di anticipo rispetto alle tempistiche previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è stata aggiudicato da Infratel Italia il bando di oltre 45 milioni di euro per la progettazione, la fornitura e posa in opera dei cavi sottomarini in fibra ottica e relativa manutenzione.

“Negli ultimi mesi abbiamo avviato tutte le gare previste dal PNRR per portare internet veloce in tutta Italia, nelle zone remote, dove è più difficile arrivare e nei presidi strategici del Paese, come scuole e strutture sanitarie. L’aggiudicazione dei 45 milioni di questo bando per le isole minori segna un passo importante nel percorso che abbiamo tracciato verso un’Italia sempre più digitale, e per non lasciare indietro nessuno” dichiara Vittorio Colao, Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale.

L’iniziativa fa parte degli interventi previsti dalla Strategia Nazionale per la Banda Ultra Larga, finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Missione 1, componente 2, investimento 3.1.5 Isole Minori) con risorse anticipate a valere su fondi per lo Sviluppo e la Coesione del Ministero dello sviluppo economico.

I lavori dovranno essere terminati entro il 31 dicembre 2023 e la manutenzione assicurata fino al 31 dicembre 2028.

I dettagli dell’aggiudicazione sono disponibili alla pagina ufficiale.