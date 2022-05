Microsoft sta testando una VPN “limitata” per Edge

Apparentemente anche Microsoft sta entrando nel mondo delle VPN. Secondo infatti questa pagina di supporto, Microsoft sta offrendo in preview Microsoft Edge Secure Network, un servizio gratuito basato su Cloudflare che invia i dati attraverso un tunnel crittografato per proteggere le nostre sessioni di navigazione.

Tenete però presente che ciò per cui potreste utilizzare una VPN e ciò a cui è destinato Edge Secure Network potrebbero non essere la stessa cosa. Le migliori VPN sono infatti servizi ottimizzati per l’anonimato, la velocità e il tunneling della nostra navigazione. Il servizio di Microsoft sembra essere invece progettato solo per crittografare i dati, proteggendoli durante una sessione di navigazione su una rete Wi-Fi pubblica.

Edge Secure Network è progettato per mantenere la vostra posizione privata e impedire il monitoraggio online, ma non ha lo scopo di “ingannare” un server remoto facendogli credere che state navigando da un altro Paese. Il browser di Microsoft raccoglierà una quantità “limitata” di dati per accedere al servizio, che Cloudflare cancellerà alla fine di ogni mese.

Anche la connessione dati non è illimitata. Nella pagina di supporto di Microsoft si legge infatti che sarà possibile utilizzare un singolo gigabyte di dati gratuiti ogni mese e che, per accedere al servizio, bisognerà loggarsi a Edge con il proprio account Microsoft. Presumibilmente Microsoft, che ama così tanto gli abbonamenti, offrirà in seguito più GB a pagamento, ma per il momento non si parla ancora di un’opzione non gratuita.

Non si sa ancora nemmeno quando o se Microsoft Edge Secure Network uscirà da questa fase preview, ma per ora non sembra essere un valido concorrente delle migliori VPN sul mercato. Sembra più che altro un servizio capace di fungere da “ultima protezione” per chi lavora da remoto senza un servizio cellulare di backup a cui connettersi.