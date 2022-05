Microsoft Edge ce l’ha fatta: oggi è più popolare di Safari

Le nuove rilevazioni di StatCounter indicano che Microsoft Edge è ora preferito come browser da più utenti desktop rispetto a Safari. E intanto Firefox sprofonda sempre più in basso.

Microsoft Edge ha superato Safari diventando il secondo browser desktop più popolare al mondo in base ai dati forniti dal servizio di analisi web StatCounter. A febbraio Edge era sul punto di raggiungere Safari con meno di mezzo punto percentuale di distacco tra i due browser (dal 9,54% al 9,84%) in termini di popolarità tra gli utenti desktop.

Gli ultimi dati di StatCounter riferiti al mese di aprile mostrano che Edge è ora utilizzato sul 10,07% dei computer desktop in tutto il mondo, lo 0,46% in più rispetto a Safari; quest’ultimo è sceso al 9,61%. Google Chrome mantiene ancora nettamente il primo posto con una quota del 66,58% di tutti gli utenti desktop, mentre Firefox di Mozilla è sceso al 7,87%, con un calo significativo rispetto al 9,18% di febbraio.

Il vantaggio di Edge su altri browser varia notevolmente a seconda della posizione. Ad esempio, negli Stati Uniti, Edge è molto indietro rispetto a Safari (12,55% di quota di mercato contro il 17,1% di Safari, mentre in Europa Edge ha superato Safari molto tempo fa (11,73% e contro il 9,36% del browser Apple).

Firefox non ha mai avuto molta quota di mercato e Mozilla non ha certo la forza a livello marketing né di Microsoft né di Google, tanto che praticamente nessuno al di fuori della comunità tecnologica lo usa, secondo Jack Gold, analista principale della società di ricerca J. Gold Associates.

“Non penso che Firefox sarà mai qualcosa di più di un’alternativa di nicchia”, ha detto Gold. Ovviamente, Safari ha percentuali ben maggiori a livello mobile considerando tutti gli iPhone e gli iPad sparsi per il mondo. Sui device mobile Chrome è sempre il numero uno con il 63,57%, ma Safari arriva subito dopo con il 24,82%, mentre gli altri browser devono accontentarsi delle briciole.

L’adozione di Edge è stata lenta. Inizialmente, il browser di Microsoft che ha debuttato con Windows 10 soffriva di problemi di prestazioni e compatibilità, che secondo Gold hanno spinto molti utenti verso Chrome. Ora, tuttavia, Edge è relativamente paragonabile a Chrome in termini di prestazioni, in gran parte perché è basato sullo stesso motore (Chromium).

In questo modo non solo Microsoft ha reso Edge una copia di Chrome, ma ha anche ampliato il supporto a versioni di Windows diverse dalla 10, inclusi macOS e Linux. “Quando Microsoft è passata a Chromium, Edge è diventato molto più veloce e compatibile con più siti Web che, a causa della preponderanza di Chrome, sono stati progettati per essere compatibili con il browser di Google e non con la prima versione di Edge”, ha detto Gold. Microsoft ha anche aggiunto diverse funzionalità a Edge, come sicurezza e privacy avanzate e miglioramenti delle prestazioni.

Edge inoltre non presenta alcuni dei problemi che le versioni precedenti avevano nella gestione di alcuni siti Web. “E non si è più obbligati ad avere Bing come motore di ricerca”, ha detto Gold. Sebbene gli utenti non siano mai stati effettivamente costretti a utilizzare Bing, Microsoft ha reso difficile il passaggio a Google. Edge è anche il browser web predefinito di Windows 10 e 11 e quindi, con tutti questi miglioramenti apportati, ci sono pochi motivi per cui un utente dovrebbe cambiare browser. “Penso che molte persone non abbiano nemmeno voglia scaricare e installare Chrome. Edge fa praticamente tutto ciò che vogliono e di cui hanno bisogno”, ha detto Gold.

Lo scorso giugno, Apple ha presentato una sostanziale riprogettazione di Safari alla Worldwide Developer Conference (WWDC) 2021. Molti di questi cambiamenti, tuttavia, sono stati accolti con critiche da parte degli utenti che li hanno descritti come “controintuitivi”. Conscia di ciò, durante la scorsa estate, Apple ha messo mano su Safari sia su dispositivi mobili che desktop consentendo agli utenti di ripristinare in gran parte il precedente design del browser prima del rilascio di iOS 15, iPadOS 15 e macOS Monterey.

A febbraio, Jen Simmons, evangelista di Apple e sostenitrice degli sviluppatori del team Web Developer Experience per Safari e WebKit, si era rivolta a Twitter per chiedere agli utenti un feedback sul motivo per cui Safari fosse impopolare e per chiedere loro di segnalare problemi specifici. “Tutti stanno scrivendo che Safari è il peggiore, è il nuovo Internet Explorer”, twittava Simmons tre mesi fa.

A differenza di alcuni browser rivali, come Firefox, gli aggiornamenti di Apple a Safari sono rari e quelli importanti arrivano solo una volta all’anno, con la conseguenza che la maggior parte delle nuove funzionalità viene implementata in un’unica istanza. Sebbene ciò possa piacere a coloro che non gradiscono particolarmente aggiornamenti frequenti, significa anche che gli update e o le correzioni per Safari sono rari.

A marzo, Apple ha lanciato Safari 15.4 beta con oltre 70 nuove funzionalità, tra cui la riduzione dei tempi di caricamento delle pagine e Cascade Layers, che offre agli utenti un modo per organizzare gli stili come componenti, utilità e sostituzioni. Anche con questi e altri miglioramenti, però, Safari deve affrontare un percorso in salita proprio perché, dovendo combattere con Edge (Chrome è ovviamente fuori portata e Firefox continua a calore), si trova di fronte un rivale che non mostra alcun segno di cedimento e che, anzi, continua a crescere.