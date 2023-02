Come i suoi rivali, anche il browser Edge di Microsoft ha un lettore di PDF integrato, scarno ma funzionale. Fate clic su un link PDF e si apre una scheda con il documento pronto per essere letto e leggermente “modificabile”. Questa esperienza sta però per essere potenziata: Microsoft e Adobe hanno infatti collaborato per portare Adobe Acrobat su Edge, in quella che sarà una sostituzione completa dell’attuale motore PDF del browser.

Questa mossa consentirà di ottenere più funzioni per la visualizzazione dei PDF dal web, come strumenti di markup, una maggiore sicurezza per i PDF e una maggiore accessibilità. L’aumento delle funzionalità PDF di Edge sarà nativo, senza la necessità di installare un componente aggiuntivo separato.

Gli utenti con un abbonamento ad Adobe dovranno comunque installare un’estensione del browser per accedere a funzioni avanzate aggiuntive come la modifica di testo e immagini, la conversione dei PDF e l’unione di più file in un unico documento.

Il passaggio al nuovo sistema avverrà nel marzo del 2023, quando l’integrazione sarà disponibile per gli utenti di Windows 10 e 11. Le organizzazioni che dispongono di dispositivi gestiti possono scegliere di passare alla nuova integrazione in base al proprio calendario, mentre il motore precedente per la lettura dei PDF verrà dismesso da Microsoft nel marzo del prossimo anno.