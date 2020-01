Strano ma vero: la sedia da ufficio spegne il monitor del PC

Vi è mai capitato che sedendovi o alzandovi dalla sedia in ufficio il vostro monitor si spegnesse per qualche secondo, o mostrasse la perdita del segnale video? Potreste pensare che, nel muovervi, tocchiate la scrivania facendo oscillare il connettore del monitor, causando una momentanea perdita di segnale. Ma vi sbagliate.

Il vero motivo è molto più complesso e affascinante, per quanto appaia incredibile: il rapido movimento del pistone pneumatico delle sedie regolabili usate negli uffici può generare impulsi elettromagnetici che – intercettati da un cavo video di bassa qualità – provocano la perdita di sincronismo che porta il monitor a pensare che la sorgente video è stata spenta o scollegata.

È quello che ha ripetutamente verificato Roy van Rijn, sviluppatore e blogger, che ha documentato il tutto in un video pubblicato su Twitter:

You've got to be shitting me…

One of our office chairs turns off monitors… we couldn't believe it, but we have it on tape.

Surprisingly, there even is a known issue for it:https://t.co/d3NKIPiyXh pic.twitter.com/E57ApzR0Mi

— Roy van Rijn (@royvanrijn) January 6, 2020