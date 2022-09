IBM ha presentato la nuova generazione del suo server LinuxONE, piattaforma modulare basata su Linux e Kubernetes e progettata per offrire la scalabilità necessaria a supportare migliaia di carichi di lavoro su un singolo sistema. IBMLinuxONE Emperor 4 presenta funzioni in grado di ridurre il consumo energetico delle imprese. Consolidando ad esempio i carichi di lavoro Linux da server x86 a sistemi IBM LinuxONE Emperor 4, a parità di condizioni, si riuscirà a ridurre il consumo energetico del 75%, lo spazio occupato dal data center del 50% e l’impronta di CO2 di oltre 850 tonnellate annuali.

Secondo uno studio di IBM IBV, il 48% dei CEO in vari settori d’industria indica l’incremento della sostenibilità come una delle massime priorità per la propria organizzazione nei prossimi due o tre anni. Tuttavia, per il 51% la sostenibilità rappresenta anche una delle più grandi sfide in quello stesso periodo di tempo, a fronte di ostacoli quali mancanza di insight sui dati, ROI poco chiaro e barriere tecnologiche. Per questi CEO far evolvere la propria azienda, dotandola di un’infrastruttura moderna, rappresenta spesso una barriera al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità.

IBM LinuxONE Emperor 4 è un sistema progettato con scalabilità orizzontale e verticale per consentire alle imprese di eseguire carichi di lavoro ad alta densità ed incrementare la capacità elaborativa attivando core inutilizzati, senza accrescere il consumo di energia e le emissioni di gas serra associati. Inoltre, i clienti possono tenere traccia del consumo di energia mediante IBM Instana Observability on LinuxONE.

Il nuovo sistema LinuxONE è inoltre dotato di crittografia pervasiva per proteggere i dati inattivi e in movimento, una priorità per clienti in settori d’industria regolamentati, quali ad esempio i servizi finanziari. Basandosi sulla leadership di IBM nell’ambito della sicurezza cloud, in particolare nel confidential computing, IBM LinuxONE Emperor 4 protegge i dati in uso, mentre fornisce crittografia end-to-end per i dati inattivi e in movimento. Queste soluzioni di protezione estesa dei dati consentono alle aziende di implementare dei protocolli di sicurezza in grado di fronteggiare le minacce informatiche attuali e anticipare quelle future.

IBM LinuxONE Emperor 4 supporta anche un gran numero di carichi di lavoro con certificazione Linux e Red Hat OpenShift, che includono data serving, core banking e asset digitali e riceve supporto da partner come Illmuio, METACO, MongoDB, NGINX, Fiorano, Fujitsu Limited, Sysdig, Inc. and Temenos. Infine, con lo sviluppo cloud-native su LinuxONE, i team di sviluppatori possono realizzare soluzioni portabili e agili, senza dover apprendere da zero un nuovo sistema operativo. I responsabili IT hanno bisogno di un sistema facile da utilizzare, che supporti strumenti comuni e fornisca una base per il futuro. LinuxONE consente ai responsabili di concentrarsi sulla realizzazione di nuovi servizi, piuttosto che sulla gestione della complessità di un vasto numero di server. IBM LinuxONE Emperor 4 sarà generalmente disponibile a livello globale il 14 settembre 2022 e con i sistemi di fascia entry e midrange a partire dalla 1° metà del 2023.