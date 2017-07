Dell EMC ha annunciato nelle scorse ore la disponibilità dei primi server PowerEdge di 14esima generazione, mostrati per la prima volta a maggio in occasione di Dell EMC World 2017 e caratterizzati dai nuovi processori Intel Xeon Scalable.

Il nuovo portafoglio server Dell EMC PowerEdge, altamente ottimizzato per la tecnologia NVMe (Non-Volatile Memory Express), aiuta i clienti ad accelerare il deployment degli stack per data storage software-defined e infrastrutture iperconvergenti grazie soprattutto a questi tre fattori:

Performance di database accelerate e minor latenza aumentando fino a 12 volte gli IOPS1 e riducendo fino al 98% i tempi di latenza nell’accesso a database all’interno di un cluster vSAN VMware. Migrazione live delle virtual machine più rapida e trasparente ora più veloce del 58% con un inferiore utilizzo della CPU, fino al 75% in meno, mediante connettività 25GbE con Remote Direct Memory Access (RDMA). Prestazioni storage più rapide nelle attività di calcolo per massimizzare le performance applicative, aumentando fino a sei volte il numero di drive NVMe, fino a cinque volte lo storage flash totale, del 30% il numero di slot input/output e migliorando del 25% la densità.

L’automazione intelligente presente nei nuovi server Dell EMC PowerEdge permette inoltre ai professionisti IT di concentrarsi sulle attività mission-critical. In particolare OpenManage Enterprise mette a disposizione strumenti per l’automazione delle procedure di deployment, aggiornamento, monitoraggio e manutenzione.

Una robusta architettura cyber-resiliente permette ai clienti anche di proteggere, rilevare, ripristinare e ritirare i server PowerEdge grazie a funzionalità come un boot crittograficamente protetto che stabilisce la sicurezza end-to-end del server e la sicurezza complessiva del data center, System Lockdown per proteggere qualsiasi configurazione di sistema contro variazioni involontarie e System Erase, che consente di completare facilmente il ritiro dei server eliminando in modo rapido e sicuro i dati dai dischi storage e da altra memoria interna non volatile.

Con il 27% di core in più per CPU e un incremento del 50% della bandwidth di memoria, i server Dell EMC PowerEdge di 14a generazione permettono ai clienti di accelerare le applicazioni e i workload business-critical. La nuova gamma di server Dell EMC PowerEdge comprende:

Dell EMC PowerEdge R640 – La combinazione ideale per sistemi storage e di calcolo scale-out densi per data center in una piattaforma 1U/2-socket

Dell EMC PowerEdge R740 – Supporta fino al 50% di utenti VDI in più per server e fino al 50% di acceleratori GPU in più, anche per il supporto di applicazioni analitiche Hadoop

Dell EMC PowerEdge R740XD – Questa piattaforma 2U/2S propone i livelli best-in-class di densità e prestazioni storage per applicazioni come software-defined storage con tutta la versatilità richiesta da cloud service provider, utenti Hadoop/Big Data e hosting in co-location

Dell EMC PowerEdge R940 – Questa piattaforma 3U/4S gestisce workload mission-critical estremamente esigenti come applicazioni ERP, e-commerce e database di grandissime dimensioni

Dell EMC PowerEdge M640 e FC640 – Server modulari progettati per prestazioni elevate con livelli di densità best-in-class

Dell EMC PowerEdge C6420 – Ideale per l’High Performance Computing. Massimizza i livelli di densità, scalabilità ed efficienza energetica per unità all’interno di una piattaforma modulare 2U/8S.

I modelli Dell EMC PowerEdge R940, R740, R740xd, R640 e C6420 sono già disponibili in tutto il mondo, mentre i PowerEdge FC640 e M640 saranno disponibili più avanti nel corso del 2017.