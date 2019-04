Fujitsu offre un nuovo portfolio di server x86 turbocompressi

I nuovi server di nuova generazione Primergy e Primequest di Fujitsu basati su processori Intel Xeon Scalable includono memorie NVRAM per accelerare le prestazioni dei workload critici.

Fujitsu sta lavorando per rimuovere le limitazioni che frenavano le prestazioni delle odierne applicazioni, includendo tecnologia delle memorie non volatili (NVRAM) nei suoi server di nuova generazione Primergy e Primequest basati su processori Intel Xeon Scalable. Il supporto per la memoria continua Intel Optane DC fornisce inoltre un’elaborazione dei dati turbocompressi, consentendo alle applicazioni di ricavare informazioni molto più velocemente anche quando si tratta di enormi quantità di dati.

Questi nuovi server beneficiano del lavoro di Fujitsu nel progetto NEXTGenIO project che fa parte di EU Horizon 2020, il più grande programma di ricerca e innovazione dell’Unione Europea. Fujitsu ha assunto un ruolo guida nell’utilizzo della memoria persistente Intel Optane DC per ridurre le strozzature causate dalle velocità relativamente basse di lettura e scrittura dei dati dalla memoria rispetto alle velocità delle capacità di elaborazione. Il successo di questo progetto ha permesso a Fujitsu di introdurre queste capacità I/O negli standard industriali dei server x86 Primergy e Primequest.

Ora Fujitsu ha rilasciato la nuova generazione M5 di Primergy e i nuovi server Primequest che incorporano una nuova memoria persistente NVRAM che migliora le prestazioni. In questo modo i dati sono molto più “prossimi” ai processori, riducendo così i tempi interni di trasferimento dati tra l’elaborazione e l’archiviazione. La riduzione dei tempi di latenza del sistema accelera le prestazioni dei workload critici dei dati, dai servizi cloud ai database.

Questi miglioramenti delle prestazioni si riflettono nei risultati dei benchmark indipendenti pubblicati di recente. Il server Primergy RX2540 M5 supera due record nel test VMware VMmark, che misura allo stesso tempo le prestazioni, la scalabilità e il consumo energetico delle piattaforme di virtualizzazione. Inoltre, il sistema Primergy RX4770 M5 ha ottenuto risultati molto elevati eseguendo SAP Business Warehouse, edizione per SAP HANA Standard Application Benchmark Versione 3 con un totale di 9,1 miliardi di record iniziali.

Ulteriori aggiornamenti del sistema consentono ai modelli di server della nuova generazione Primergy M5 e della seconda generazione della serie Primequest 3000 di supportare più utenti simultanei e più macchine virtuali per sistema. Di conseguenza, le aziende possono scalare più rapidamente le applicazioni che forniscono sulle infrastrutture virtuali, fornendo più servizi a più clienti e migliorando al contempo la qualità del servizio.

I server Primergy e Primequest sono supportati anche dal Software Infrastructure Manager (ISM) di Fujitsu, che offre alle aziende il controllo e la visibilità sull’intero data center, dai server, storage, networking e software per la gestione del cloud, all’alimentazione e raffreddamento, utilizzando un’unica interfaccia utente intuitiva. Con la nuova generazione del sistema è ora disponibile anche la versione gratuita ISM Essential, che fornisce il monitoraggio dell’infrastruttura convergente e funzioni essenziali di gestione dei server.