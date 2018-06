Fujitsu ha annunciato la disponibilità a partire dal 30 maggio di ETERNUS CS800 S7, la nuova generazione della propria appliance per il backup su disco che combina prestazioni di livello enterprise con una scalabilità flessibile e un prezzo competitivo, per proporre un’opzione ideale ai clienti che hanno bisogno di soluzioni affidabili ed economicamente convenienti per proteggere i dati in ambienti di backup di piccole e medie dimensioni.

Fujitsu Storage ETERNUS CS800 S7 implementa funzionalità di backup su disco con deduplica automatizzata e replica remota per la massima protezione dei dati. Basato su hardware Fujitsu, il sistema si avvale di unità SSD per accrescere le performance fino al 40% in più rispetto al modello della generazione precedente; inoltre, una singola appliance ETERNUS CS800 è ora scalabile da 16TB fino a 640TB di capacità utilizzabile. Ciò non offre solamente elevate capacità di consolidamento, ma garantisce anche la protezione dell’investimento.

Per i clienti che utilizzano le soluzioni intelligenti Veeam di data management, ETERNUS CS800 fa leva su Veeam Data Mover Service, abilitando funzionalità avanzate come Veeam Instant VM Recovery, che permette agli utenti di ripristinare una virtual machine direttamente dal file di backup contribuendo a ridurre al minimo il downtime del sistema. Per il consolidamento di ambienti eterogenei, ETERNUS CS800 fornisce il supporto parallelo dei principali software per backup come Commvault e Veritas, incluso il supporto NetBackup per le funzionalità di Veritas OST.

Facendo leva su Veeam Data Mover Service, un processo synthetic full può essere scaricato su ETERNUS CS800 S7, consentendo di velocizzare significativamente le procedure di backup e ripristino e riducendo al contempo l’appesantimento di dispositivi client, server di backup e reti. Per ottenere velocità di input/output ancora maggiori, alcuni software di backup possono girare direttamente all’interno di una macchina virtuale residente su ETERNUS CS800 S7, procedura che elimina la necessità di investire in hardware supplementare come i media server.

I clienti possono implementare facilmente strategie di protezione dati 3-2-1 altamente efficienti e sicure con backup online, offline e multi-sito utilizzando ETERNUS CS800 S7 in combinazione con sistemi a nastro come Fujitsu ETERNUS LT. Questa funzionalità intuitiva per un percorso integrato verso il nastro assicura la costante disponibilità e il rapido accesso ai dati critici e aiuta a proteggere dalle perdite di dati provocate da guasti ai sistemi o da attacchi sferrati da ransomware. L’effettuazione dei backup sia su disco che su nastro garantisce prestazioni ottimali per il backup e il ripristino a breve termine e la proposta di valore è arricchita da prezzi contenuti, che rappresentano un convincente argomento per la conservazione dei dati a lungo termine.