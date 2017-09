Anche se i dati si riferiscono al solo mercato tedesco e per di più al solo Mindfactory.de, che però è il più grande e-tailer in Germania, la notizia è di quelle interessanti e inattese. Ad agosto infatti AMD ha superato per la prima volta Intel come vendite di processori, chiudendo il mese con il 56,1% del mercato rispetto al 43,9% di Intel.

Un risultato impensabile già fino allo scorso anno, tanto che a marzo AMD doveva accontentarsi del 27,6% contro il 72,4% di Intel. Crescita che però è partita già ad aprile proprio con l’arrivo sul mercato dei primi processori Ryzen 7, 5 e 3. È però ad agosto che si è avuto lo sprint definitivo e più corposo e il Ryzen più venduto in assoluto risulta il 5 1600, modello di fascia media che evidentemente ha fatto breccia negli utenti tedeschi per un rapporto qualità-prezzo davvero invidiabile (oggi si trova online anche a 200 euro).

Colpisce invece notare come il processore più venduto di Intel (con più della metà del totale) sia il Core i7-7700K della famiglia Kaby Lake, modello di fascia più alta che costa circa 150 in più del Ryzen 5 1600. Dai dati sembra insomma che per PC non particolarmente potenti la preferenza vada ad AMD, mentre per le configurazioni più spinte si preferisca Intel.

Tra l’altro i dati relativi alla superiorità del 7700K di Intel vanno avanti da marzo, segno che questo processore ha incontrato da subito il favore degli utenti. Lo stesso può dirsi del Ryzen 5 1600, modello che da aprile ad agosto è sempre stato in cima alle vendite di AMD. La classifica però non tiene ancora conto dei Ryzen ThreadRipper, disponibili solo da pochissimo, e c’è da scommettere che a fine settembre AMD allungherà ulteriormente il passo nei confronti dello storico rivale.