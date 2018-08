I nuovi processori Intel Core di ottava generazione della serie U e Y sono ottimizzati per connettività, prestazioni elevate e lunga durata della batteria per notebook e 2 in 1.

Oggi Intel ha annunciato nuovi processori che si aggiungono alla famiglia di processori Intel Core di ottava generazione. Si tratta della serie U (precedentemente nota con nome in codice Whiskey Lake) e della serie Y (precedentemente nota con nome in codice Amber Lake), entrambe ottimizzate per la connettività e destinate a notebook sottili e leggeri e, per la prima volta, a dispositivi 2 in 1 e che offrono al contempo prestazioni mobile all’avanguardia e una lunga durata della batteria.

I processori Intel Core di ottava generazione serie U forniscono per la prima volta connettività Gigabit Wi-Fi integrata nei computer portatili mainstream sottili e leggeri, offrendo connettività fino a 12 volte più veloce. Offrono anche prestazioni fino a 2 volte superiori rispetto a un PC di 5 anni fa e guadagni prestazionali a due cifre a livello di produttività per ufficio con la navigazione web quotidiana e la creazione di contenuti multimediali non intensivi rispetto alla generazione precedente.

I processori Intel Core di ottava generazione serie Y offrono opzioni per una rapida connettività, tra cui funzionalità Wi-Fi e LTE veloci e guadagni prestazionali a due cifre rispetto alla generazione precedente, consentendo nuove innovazioni in PC dal design elegante e compatto con una maggiore durata della batteria.

Scendendo nel dettaglio, Intel propone tre varianti dei processori serie U (i7-8565U, i5-8265U, i3-8145U) con un TDP di 15 watt e con un massimo di quattro core e otto thread. Con questi processori i notebook e i 2 in 1 ottengono una durata della batteria fino a 16 ore con un’unica ricarica, mentre i sistemi ottimizzati per il risparmio energetico possono raggiungere circa 19 ore di durata.

Anche per i processori serie Y sono previsti tre modelli (i7-8500Y, i5-8200Y, m3-8100Y), tutti bilanciati per la mobilità e con connettività Wi-Fi e LTE veloce. Da segnalare anche il supporto a Modern Standby e a eSIM, l’interazione migliorata con comandi touch e tramite stilo e la possibilità di creare design ultra sottili e leggeri con spessore inferiore a 7 millimetri e peso inferiore a 1 Kg.

I notebook e i 2 in 1 potenziati dai nuovi processori Intel Core di ottava generazione serie U e Y saranno disponibili presso i produttori di PC a partire da questo autunno a prezzi non ancora comunicati.