I processori Intel Hybrid puntano ai dispositivi foldable e dual screen

Intel ha lanciato i processori Intel Core con tecnologia Intel Hybrid per la produttività e la creazione di contenuti su dispositivi di formato ultraleggero e innovativo come i foldable e i dual screen.

Intel ha lanciato sul mercato i processori Intel Core con tecnologia Intel Hybrid con nome in codice Lakefield. Basati sulla tecnologia di packaging Foveros 3D di Intel e dotati di architettura ibrida della CPU, sono i più piccoli processori a fornire le prestazioni di Intel Core e compatibilità Window completa nelle esperienze d’uso legate alla produttività e alla creazione di contenuti su dispositivi di formato ultraleggero e innovativo.

I processori Intel con tecnologia Intel Hybrid sono compatibili con tutte le applicazioni di Windows 10 e hanno dimensioni inferiori fino al 56%, per utilizzare schede madri fino al 47% più piccole e avere una maggiore durata della batteria, assicurando agli OEM una maggiore flessibilità nella progettazione di dispositivi pieghevoli, a doppio schermo e a schermo singolo.

Inoltre, sono i primi processori Intel Core a presentare una memoria PoP (package-on-package) integrata che riduce ulteriormente le dimensioni della scheda. Sono anche i primi processori Intel Core a registrare consumi minimi in standby SoC di 2,5 mW, una riduzione fino al 91% rispetto ai processori serie Y, a favore di un maggiore lasso di tempo fra una ricarica e l’altra. Sono inoltre i primi processori Intel a presentare nativamente due canali interni per i display, caratteristica che li rende particolarmente adatti per i PC a doppio schermo.

adv Nell’era digitale il centralino va in Cloud NFON - SCOPRI DI PIÙ >> La telefonia di nuova generazione è in software-as-a-service: non richiede di installare centralini hardware, gestisce fisso e mobile, e consente di attivare nuove linee o filiali con un clic, abilitando Smart Working e Unified Communication.

A oggi sono stati annunciati tre prodotti basati sui processori Intel Core con tecnologia Intel Hybrid e co-progettati con Intel. A ottobre 2019, Microsoft aveva presentato in anteprima Surface Neo, un dispositivo a doppio schermo la cui uscita è stata però rimandata (dovremmo vederlo a fine anno o all’inizio del 2021). Presentato a CES 2020 e previsto per il lancio a metà anno, il Lenovo ThinkPad X1 Fold è il primo PC disponibile sul mercato con un dispositivo OLED pieghevole, mentre il Samsung Galaxy Book S è previsto in arrivo su mercati selezionati nel mese di giugno.

i processori Intel Core i3-L13G4 e i5-L16G7 con tecnologia Intel Hybrid fin qui annunciati sono basati su core Sunny Cove da 10nm che elaborano i carichi di lavoro più intensi e le applicazioni in foreground, mentre quattro core Tremont a elevata efficienza energetica mantengono un equilibrio ottimale fra consumi e prestazioni per le operazioni in background.

Di seguito vi riportiamo le cinque principali caratteristiche di questi processori.