Intel ha tolto i veli sui primi processori Coffee Lake di ottava generazione che arriveranno sul mercato a partire da settembre. Si tratta di quattro modelli riservati per ora a notebook ultrasottili e a dispositivi 2-in-1, mentre nel corso di quest’anno e nel 2018 arriveranno anche gli Intel Coffee Lake destinati al settore desktop, workstation e AiO.

I Coffee Lake sono processori realizzati con processo produttivo a 14nm++ su cui Intel ripone molte aspettative sia a livello di prestazioni (+40% in multitasking rispetto alle CPU Kaby Lake), sia come consumi (TDP di 15 W), tanto che Intel parla di 10 ore di riproduzione locale di video in 4K su un laptop con a bordo un Core i7-8550U, un SSD Intel 600p, una GPU integrata HD620 e 8 GB di RAM su Windows 10.

Un altro dato che fa ben sperare è la velocità di rendering video, che secondo Intel sarà superiore di 14.7 volte rispetto a un PC di 5 anni (confronto tra i5-8250U e i5-3317U), ma anche il passaggio dai 2 ai 4 core e dai 4 agli 8 thread anche per i modelli meno prestanti la dice lunga sul salto prestazionale che promettono i processori Coffee Lake.

Scendendo nel dettaglio, i primi modelli ad arrivare a brevissimo sul mercato saranno gli i7-8650U, i7-8550U, i5-8350U e i5-8250U. Tutti integreranno tecnologie proprietarie come Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Hyper-Threading Technology , Intel Smart Cache, Intel AES–New Instructions (AES–NI), Intel Advanced Vector Extensions 2.0 (Intel AVX 2.0), Intel Optane Memory Ready, Intel BIOS Guard e Conflict-Free.

Come frequenze operative massime si va dai 4.2 GHz dell’i7-8650U ai 3,4 GHz dell’i5-8250U, mentre la GPU integrata è una Intel HD 620. Già nel corso di IFA 2017 a Berlino in programma tra pochi giorni vedremo i primi Coffee Lake a bordo dei nuovi notebook, ultrabook, convertibili e 2-in-1 di Acer, Asus, Dell, HP e Lenovo e così scopriremo anche i loro prezzi, visto che per ora Intel non li ha comunicati.