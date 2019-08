Nuovi processori Intel Core di decima generazione per notebook

Intel ha presentato nelle scorse ore otto nuovi modelli di processori Intel Core di decima generazione (serie U e serie Y) per soddisfare le esigenze di computing dei notebook moderni. I nuovi processori per PC portatili (precedentemente noti col nome in codice Comet Lake) sono stati realizzati appositamente per fornire maggiore produttività e prestazioni scalabili per carichi di lavoro impegnativi in multithreading, consentendo ugualmente la progettazione di notebook sottili e leggeri e 2 in 1 senza compromettere la durata della batteria.

La linea di prodotti include anche il primo processore Intel a 6 core di serie U, frequenze delle CPU superiori, interfacce di memoria più veloci, connettività Intel Wi-Fi 6 (Gig+) e una maggiore scalabilità di Thunderbolt 3. Durante la stagione delle festività natalizie arriveranno sugli scaffali dei negozi oltre 90 modelli di notebook basati sulla famiglia di processori Intel Core di decima generazione.

Questi nuovi processori beneficiano dei miglioramenti delle ottimizzazioni intra-nodo della tecnologia di processo Intel a 14 nm, che consente vantaggi prestazionali complessivi fino al 16% e oltre il 41% in più di produttività e multitasking con Microsoft Office 365 rispetto alla generazione precedente, il tutto senza compromettere la durata della batteria.

I nuovi processori Intel Core di decima generazione spaziano da modelli Intel Core i3 a Intel Core i7 e sono caratterizzati da:

• Fino a 6 core e 12 thread

• Fino a 4,9 GHz di frequenza Turbo massima

• Fino a 12 MB di Intel Smart Cache

• Configurabili fino a 25 W per le massime prestazioni (serie U)

• Configurabili fino a 4,5 W per design a 4 core privi di ventola (serie Y)

• Fino a 1,15 GHz di frequenza grafica

• Velocità di memoria LPDDR4x, LPDDR3, DDR4 incrementata fino a 2666 MT/s

I sistemi dotati di questi processori sono anche in grado di supportare un controller Thunderbolt 3 che consente fino a quattro porte Thunderbolt 3, ciascuna in grado di fornire alimentazione, velocità di download di 40 Gb/s e di collegare dock, schermi e periferiche disponibili sul mercato con un unico cavo.

Infine, i nuovi processori incrementano il numero di design ottimizzati con tecnologia Intel Adaptix, supportando Modern Standby per un riavvio più rapido e rendendo possibili molteplici servizi di assistenti vocali integrati nei PC. Nell’ambito della tecnologia Intel Adaptix, la tecnologia Intel Dynamic Tuning consente ai partner OEM di ottimizzare i sistemi basati su processori Intel Core di decima generazione per ottenere prestazioni ancora superiori, che vanno dall’8% al 12% in più in un sistema tipico.

In determinati design la tecnologia Intel Dynamic Tuning offre i primi algoritmi pre-addestrati basati su intelligenza artificiale per prevedere i carichi di lavoro e consentire incrementi superiori della frequenza Turbo quando è necessaria la massima reattività e di estendere la durata Turbo per carichi di lavoro sostenuti.