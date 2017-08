Il sito PCEVA, rifacendosi ad alcune slide interne di Intel, ha rilasciato nuove informazioni sui prossimi processori Intel Coffee Lake di ottava generazione, realizzati con processo produttivo a 14nm++. Dalla slide sottostante vediamo come la gamma Coffee Lake S per desktop, con modelli da 4 e 6 core, sia data in uscita entro la fine del terzo trimestre 2017 (quindi entro fine settembre), mentre nel primo quarto del 2018 sono attesi altri processori Coffee Lake S, tra cui modelli a due core a basso consumo.

I modelli della prima ondata saranno abbinati al chipset Z370, sorta di refresh degli attuali Kaby Lake S, mentre a inizio 2018 vedremo la nuova piattaforma con PCH Cannon Lake sempre della serie 300. Quest’ultima introdurrà alcune novità tra cui le 24 linee PCI-E, l’USB 3.1 gen 2 nativo, l’audio con DSP Quad-Core, il Wi-Fi AC e il Bluetooth 5.0 integrati.

Una situazione insomma ancora poco chiara e un po’ confusionaria e lo stesso può dirsi dei rumor emersi negli scorsi giorni sempre riguardo Coffee Lake. Sebbene manchino al momento conferme o smentite da parte di Intel, un tweet del produttore taiwanese di schede madri ASRock ha parlato di incompatibilità tra Coffe Lake e le motherboard attuali con chipset Intel 200 e ciò nonostante Coffe Lake condivida con i processori Kaby Lake lo stesso socket LGA 1151.

Il risultato? Salvo smentite di Intel, le CPU Coffee Lake potranno essere utilizzate solo sulle prossime schede madri con chipset della serie 300 attese sul mercato contemporaneamente ai primi processori. Un’ipotesi che ha già scontentato molti, anche perché difficilmente i prezzi e le prestazioni delle CPU Coffee Lake saranno tali da invogliare a cambiare scheda madre solo per poterle utilizzare.