Se ieri vi abbiamo riportato la notizia sui primi processori Intel Coffee Lake di ottava generazione destinati per ora solo a laptop, ultrabook e 2-in-1, oggi parliamo dei Coffee Lake per sistemi desktop attesi in autunno e sui quali Intel non ha rivelato ancora dettagli precisi.

Ne parliamo però perché dalle prime immagini delle confezioni dei prossimi Core i5 e Core i7 viene ribadita una voce già emersa nelle scorse settimane (ma non ancora confermata da Intel), che non farà certo piacere ai molti appassionati pronti a mettere le mani su una CPU Coffee Lake.

Tra i vari dettagli riportati sulle confezioni si legge infatti che questi processori necessitano di una scheda madre con chipset Intel della serie 300 (H370, B350 e Z390), che ricordiamo avranno Wi-Fi, Bluetooth 5.0 e USB 3.1 integrati. Questo vuol dire che le schede madri per Skylake e Kaby Lake con chipset Z170, H170/H270 o Z270 non saranno compatibili con i nuovi Core i5 e Core i7 per desktop.

Contando che le motherboard con chipset Z270 sono arrivate sul mercato solo a inizio 2017, chi vorrà aggiornarsi a Coffee Lake e ha una di queste schede madri dovrà quindi “buttarla via” dopo pochi mesi e sostituirla con una nuova.

Gli altri dettagli riportati sulle confezioni confermano che entrambi i modelli avranno sei core e una GPU Intel UHD 630 (che dovrebbe essere bene o male la stessa dei processori Kaby Lake), mentre solo i più costosi e potenti Core i7 potranno contare sull’Hyper-Threading per un totale di 12 thread.