MacBook Pro 2021: conviene davvero puntare sull’M1 Max?

Uno degli aspetti più interessanti dei nuovi MacBook Pro è che Apple li offre con due chip diversi. A prima vista, potreste presumere che il chip M1 Max più costoso sia semplicemente un chip più grande, più veloce e più potente del meno costoso M1 Pro, ma questo aspetto può ingannare. I due nuovi chip sono infatti strettamente correlati e, a seconda del tipo di lavoro che fate con il vostro MacBook Pro, la potenza extra dell’M1 Max potrebbe non valere il prezzo extra, anche perché parliamo di una differenza che può arrivare oltre i 700 euro.

Tutto parte con l’M1

Prima di confrontare M1 Pro e M1 Max, dovremmo partire dall’M1, il chip che ha dato il via a tutto e che è il cuore dei nuovi SoC. Il debutto dello scorso anno del chip M1 è stato salutato come una mossa straordinaria e rivoluzionaria da parte di Apple, che ha abbandonato dopo anni i chip Intel per sostituirli con un’architettura i cui vantaggi sono ben rappresentati da iPhone e iPad.

Ma per molti versi l’M1, sebbene abbia aggiunto funzionalità specifiche per Mac come il supporto per Thunderbolt, era principalmente un’evoluzione dei chip A12X e A12Z che alimentavano i più recenti iPad Pro. L’M1 ha dimostrato che un chip di classe iPad potrebbe offrire prestazioni e durata della batteria più che sufficienti per alimentare i Mac più orientati al consumatore di Apple: MacBook Air, Mac mini e iMac.

Soddisfare le esigenze della base di utenti professionali di Apple sarebbe stato invece qualcosa più difficile da realizzare. Eppure, quando si confronta l’M1 con l’M1 Pro e l’M1 Max, è possibile vedere una certa somiglianza. Quando si tratta di prestazioni single-core, tutti questi chip offrono punteggi più o meno identici. Dove le cose divergono, è quando si tratta di più carichi di lavoro core della CPU o di elaborazione basata sulla GPU.

L’M1 ha solo quattro core ad alte prestazioni, mentre l’M1 Pro ne ha sei (nel MacBook Pro 14” da 2349 euro) o otto e l’M1 Max ne ha otto. Come ci si potrebbe aspettare, l’M1 non può competere con i nuovi chip quando si tratta di flussi di lavoro intensi. Allo stesso modo, l’M1 ha solo sette core GPU (nelle configurazioni di fascia bassa di MacBook Air e iMac) o otto, mentre i core GPU su M1 Pro e Max vanno da 14 a 32. Come ci si potrebbe aspettare, le attività a uso intensivo della GPU saranno due o tre volte più veloci su un nuovo MacBook Pro. Aggiungete porte limitate e il limite della RAM a 16 GB sull’M1 (che comunque rimane un SoC consumer perfetto) e, ovviamente, i nuovi chip iniziano a prendere il largo.

M1 Pro vs M1 Max

Basandosi solo sui nomi, supporreste che l’M1 Max superi l’M1 Pro su tutta la linea. Ma la verità è che la differenza tra questi due chip è molto più sfumata di quanto si possa pensare. Tutto si riduce ai core della CPU. Entrambi i chip raggiungono otto core del processore ad alte prestazioni e quei core sono più o meno identici. Sono fondamentalmente gli stessi dell’M1 e persino del processore A14 che alimenta l’iPhone 12. Se acquistate il nuovo MacBook Pro da 14 pollici nella versione base, questo rimarrà indietro rispetto al resto della linea in termini di velocità della CPU, ma avrà comunque prestazioni più elevate di quanto offerto dall’M1.

Se quindi il vostro lavoro è principalmente legato alla CPU, non c’è molta differenza tra M1 Pro e M1 Max. Se siete sviluppatori, ho eseguito XcodeBenchmark su un MacBook Pro con M1 Max e l’ho confrontato con uno con M1 Pro. Le differenze sono state nell’ordine di un paio di secondi a favore del Max.

Tutta la potenza dell’M1 Max

Ciò che separa davvero l’M1 Max dall’M1 Pro non sono insomma i core della CPU, ma il resto, ovvero core della GPU e larghezza di banda della memoria, codifica e decodifica dei media e memoria complessiva totale.

GPU e larghezza di banda della memoria. Se il vostro lavoro viene svolto più velocemente man mano che la potenza grafica all’interno del vostro computer scala, un MacBook Pro M1 Max fa per voi. Con 24 o 32 core GPU, è molto più potente dell’M1 Pro. Sebbene l’M1 Max offra anche il doppio della larghezza di banda di memoria dell’M1 Pro, l’unico modo in cui la larghezza di banda verrà effettivamente sfruttata è da tutti quei core GPU aggiuntivi. Vanno di pari passo.

Codifica e decodifica dei media. Entrambi i chip offrono alcuni strumenti speciali per i professionisti dei media, inclusa la codifica dei media dedicati e lo spazio di decodifica sui loro chip. Ma se siete professionisti in campo video che lavorano con file ProRes di Apple, vedrete chiari vantaggi nell’usare un MacBook Pro con M1 Max. Questo perché mentre l’M1 Pro ha un elemento progettato su misura per la codifica e la decodifica ProRes, che lo rende comunque un processore ProRes a suo modo impressionante, l’M1 Max ha due di questi elementi. La differenza non si vedrà in tutti i flussi di lavoro, ma anche un’esportazione più elementare di Final Cut Pro ha mostrato i vantaggi dell’M1 Max, alcuni grazie al maggior numero di core GPU e altri grazie ai due elementi ProRes.

M1 Pro vs M1 Max: scegliete con cura

Ovviamente conoscete i vostri flussi di lavoro meglio di me. Per la maggior parte delle persone, un M1 Pro sarà straordinariamente veloce e se già sapete che il vostro lavoro comporta l’utilizzo di un “diabolico” software multi-thread che sfrutta intensamente la CPU, puntate fin da subito sul modello a 10 core. Se invece sapete di aver bisogno di GPU, di grande potenza in ambito ProRes o di enormi quantità di larghezza di banda di memoria, allora l’M1 Max è una scelta migliore.

Infine, se vi trovate con un flusso di lavoro che può utilizzare tutta la memoria possibile, la scelta diventa ancora più semplice. L’M1 Pro è infatti limitato a 32 GB di memoria condivisa, mentre l’M1 Max arriva a 64 GB. A parte tutte le altre considerazioni, se volete massimizzare la vostra memoria RAM, avete bisogno dell’M1 Max.