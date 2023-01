Il tanto atteso Core i9-13900KS di Intel, disponibile da oggi a 699 dollari (attendiamo notizie sul prezzo italiano), è ufficialmente il primo SoC con una CPU consumer x86 in grado di raggiungere i 6 GHz. Questo modello di tredicesima generazione a 24 core e 32 thread è essenzialmente una versione in edizione speciale (e ulteriormente potenziata) del Core i9-13900K che già conosciamo.

È dotato di otto core di prestazioni e 16 core di efficienza e se il Core i9-13900K poteva raggiungere 5.8GHz su carichi single-core, il Core i9-13900KS tocca i 6.0GHz sugli stessi carichi. Un altro miglioramento riguarda il PBP, che passa dai 125W del 13900K a 150W, mentre il Turbo Power Processor rimane pari a 253W. Per il resto non cambia nulla rispetto al modello precedente e quindi anche il 13900KS, previo aggiornamento del BIOS, rimane compatibile pienamente con le schede madri dotate di chipset Z790 e Z690.

Ma effettivamente quanto conta un aumento di 200 MHz in termini di prestazioni? A prima vista, il nuovo Core i9-13900KS potrebbe superare il suo predecessore di circa il 4% in alcune attività e vantaggi ancora più lievi in altre. A conti fatti potrebbe persino essere un aumento solo “psicologico” di cui l’utente non si accorgerà nemmeno, ma per Intel questo nuovo SoC rappresenta comunque un punto di orgoglio se pensiamo agli ultimi anni (non proprio esaltanti anche a livello di prestazioni) dei chip del colosso americano.

“Il Core i9-13900KS continua la nostra eccellenza nella famiglia di processori Intel Core di 13a generazione, mostrando nuovi livelli prestazionali resi possibili dalla nostra architettura ibrida ad alte prestazioni” ha dichiarato Marcus Kennedy, manager di Intel Client Computing Group. “I gamer e gli appassionati possono ora spingere le loro prestazioni quotidiane più lontano che mai con il primo processore desktop nel settore PC a fornire velocità di 6,0 GHz.”